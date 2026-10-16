周迅釜山影展封后！創三金一A紀錄　領獎落淚：多謝父母給我自由

第31屆釜山國際影展（釜山影展）於昨日（15日）傍晚舉行閉幕及頒獎禮。51歲內地演員周迅憑藉新片《初次嚐到寂寞》，奪得主競賽單元「最佳演員獎」（影后）。由於釜山影展今年正式獲得國際電影製片人協會（FIAPF）認證、晉升為「國際A類電影節」，早以《如果·愛》與《李米的剪影/李米的猜想》集齊金馬獎、金像獎及金雞獎「三金」大滿貫的周迅，今次再添國際A類影展座獎，正式成為華語影壇首位「三金一A」影后。



51歲內地演員周迅憑藉新片《初次嚐到寂寞》，奪得主競賽單元「最佳演員獎」（影后），正式寫下華語影壇首位「三金一A」影后的歷史紀錄。（YouTube@BIFF影片截圖）

入行30年再創紀錄 升格A類影展首位華語影后

周迅早年已憑《如果·愛》與《李米的猜想》橫掃金馬獎、金像獎及金雞獎，成為華語影壇首位「三金影后」。今年釜山影展正式獲得FIAPF認證，升格為國際A類電影節，權威指標大幅提升。周迅今次再創高峰，不僅為她入行30多年的演藝生涯再立全新里程碑，更解鎖了華語女演員前所未有的「三金一A」的記錄。

周迅今次更解鎖了華語女演員前所未有的「三金一A」終極大滿貫。（網上圖片）

台上哽咽感謝父母：「給我自由讓我成為我自己」

周迅在台上發表獲獎感言時時，先後感謝影展、評審及導演顧曉剛，並分享入行30多年的體會。她直言生命中的轉變「有的我很期待，有些是無法承受的悲傷」，希望大家面對重大轉變時，「有勇氣，也有相信它會往好方向轉變的信心」。

周迅在台上致辭。（微博＠i周迅）

致辭尾聲，周迅感性提到父母：「謝謝爸爸媽媽，給了我生命，也給我自由，讓我成為我自己。爸爸媽媽，我愛你們。」語畢，她在台上忍不住哽咽落淚。

周迅在台上發表獲獎感言。（微博＠i周迅）

周迅在台上致謝。（微博＠i周迅）

「山水電影」三部曲收官 港台電影人同登頒獎台

獲獎電影《初次嚐到寂寞》由杭州導演顧曉剛執導，是其「山水電影」系列的第三部，亦是該系列的收官之作（前兩部為《春江水暖》與《草木人間》）。作品圍繞三代女性，細膩刻畫她們生命中關於愛情、生死與覺醒的三種寂寞，探討東方家庭含蓄隱忍的親情羈絆。

周迅以《初次嚐到寂寞》抱回釜山影展最佳演員獎。（微博＠i周迅）

今屆釜山影展主競賽單元共有14部作品角逐，華語片佔據三席。除了《初次嚐到寂寞》外，台灣導演李芸嬋亦憑《有用的人》奪得最佳導演，內地導演陳吉文執導的《後生》同樣入圍。此外，《初次嚐到寂寞》聲音指導李丹楓獲頒「藝術貢獻獎」，電影預計於2027年公映。

《初次嚐到寂寞》計劃於2027年上映。（微博＠i周迅）

紅地毯造型雖惹議 影評人：實力終在銀幕說話

周迅獲獎消息公布後，演藝圈好友包括陳坤等紛紛送上祝賀。雖然周迅早前在影展紅地毯的造型一度引發網民熱議，但不少影評人均表示，演員最重要的價值始終取決於銀幕上的表演實力。

陳坤為周迅送上祝福。（微博＠陳坤）

回顧周迅30年來的演藝之路，她長年堅持參與文藝電影創作。雖然亦有聲音提及釜山影展剛升格為A類，獎項權威性仍需時間沉澱，但這座獎項無疑是對她多年堅持與深厚表演實力的有力認證。