陳可辛新作《明天，會更好》多倫多首映　愛女撐場周迅素顏飆戲

陳可辛執導、周迅與王驍主演的現實題材新作《明天，會更好》（英語：The Road Not Taken）於當地時間9月18日晚在第51屆多倫多國際電影節（TIFF）「特別展映單元」隆重舉行全球世界首映。首映現場氣勢磅礴、座無虛席，超過1700名觀眾齊聚多倫多威爾士王妃劇院的主廳，影片放映結束後全場更全體起立致意，掌聲持久不息，直至映後Q&A環節結束幾乎全場無人離場，創下多倫多影節歷史上罕見的震撼盛況，被觀眾盛讚為近年來看過最好的華語電影。

陳可辛現實題材力作《明天，會更好》爆發讚譽。（公關提供）

《明天，會更好》多倫多首映。（公關提供）

周迅相隔20年三度合作許下10年之約。（公關提供）

1,700名觀眾全體起立致敬

繼《奪冠》與《親愛的》後再度回歸現實題材的導演陳可辛分享創作初衷時表示：「這次我們安靜地、好好地拍了一部電影，演員們也好好地演了一部電影，這是一部蠻安靜的戲，希望大家也能夠安靜地、好好地看這部電影。」談及這部影片的主題，陳可辛用中文片名《明天，會更好》與英文片名《The Road Not Taken》的聯繫作出了闡釋：「對我而言，兩個片名的含義是一致的。英文名《The Road Not Taken》源自美國詩人羅伯特·弗羅斯特的著名詩篇：我們的生活中到處都有分岔路，在做出選擇的時候，我們總覺得另一條可能會更好。但我認為，重要的不是選擇哪條路，而是怎麼走，才能讓你選擇的路變好。在某種程度上，這與中文片名《明天，會更好》完美契合。因為你願意為更好的明天努力，明天才有可能更好。一切取決於你怎麼走好已經選擇的路。」

1,700 名觀眾全體起立致敬。（公關提供）

周迅相隔20年三度合作陳可辛

迎來與陳可辛自《如果·愛》二十年來第三次合作的周迅，橫跨了30+、40+、50+的人生階段，她動情表示：「從二十年前的合作，到我們今年再在一起拍戲，我們還是如此的深情和自由，那個感覺是非常珍貴的……其實我們已經說好了，10年之後再拍一部電影！」而時隔22年重回多倫多倍感親切的王驍則分享，為塑造角色特地走訪患者家屬捕捉無助與深藏的真愛，片中與大熊貓互動的「神來之筆」源自他與熊貓相處多天後的自主創作，開拍第二天重場戲即「一條過」。

影片透過紮實貼地的演技構築起當代中國家庭群像，深深觸動了現場觀眾。觀眾大讚周迅演技克制細膩，「在很多細微的瞬間，讓你看到一個成年人正在一點點失去對生活的掌控」，素顏出鏡將最真實的質感交付給角色；王驍「用很輕的方式演出了重重的生活分量」，田壯壯的表演被視為最出人意料的亮點，林曉杰將頂樑柱演得潤物無聲，而文淇的母女吵架戲更是讓人淚崩。影片深刻探討親密關係的重建，讓觀眾反思婚姻與家庭中那些說不出口的話：「直到有一天，我們可能真的要失去一個人，才重新開始『看見』對方……可以擁抱的時候就擁抱，可以說出口的時候就說出口。」電影預計於2026年內在國內上映。

周迅相隔20年三度合作陳可辛。（公關提供）

素顏克制演繹阿爾茲海默症困境。（公關提供）

愛女陳是知放假飛抵多倫多甜蜜撐場

首映現場更迎來一幕溫馨花絮，陳可辛的女兒陳是知（Jillian）趁weekend學校放假，特意從美國飛抵多倫多撐爹哋。兩父女走紅地氈之餘，並全程陪伴在父親身邊一起看世界首映，甚是溫馨。正修讀表演系的Jillian青春甜美、表現淡定，在紅地毯吸引了眾多外國記者的目光。自幼受daddy熏陶的她，現正在美國著名學府修讀表演系，曾先後參與校內的歌舞劇表演，其出色的表現獲老師讚賞，甚有表演天份，這次與父同行，既可見識及感受電影節的氣氛，又可趁機與daddy享受二人的甜蜜旅程，連媽咪吳君如也拒絕做電燈膽，留給兩父女單獨相處。

電影《明天，會更好》（原名《阿爾茲海默之家》）聚焦於社會及家庭深處，以阿爾茲海默症（老人癡呆症）為切口，講述由周迅飾演的王牌主持人沈佳，面對婚姻破碎與家庭疏離，在記憶不斷流失的困境中，重新找回自我與親情的感人故事。