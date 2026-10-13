釜山電影節｜張藝謀孫錫求驚喜現身　陳法拉與新世代展薪火相傳

亞洲電影大獎學院（AFAA）與第31屆釜山國際電影節（BIFF）聯合主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night），於10月9日假釜山Paradise Hotel盛大舉行。活動獲香港特別行政區政府文創產業發展處（文創處）及電影發展基金資助，並獲香港駐東京經濟貿易辦事處及香港貿易發展局支持，當晚星光熠熠，釜山國際電影節主席朴光洙、文創產業專員黎細明、亞洲電影大獎學院執行總監連佩蔙等重要嘉賓，聯同陳法拉、楊樂文（Lokman）、談善言、邵美琪、薛家燕、導演王梓軒、曾國祥及多位香港新銳導演親臨現場，向國際展示香港電影的獨特魅力與新世代創意力量。國際知名導演張藝謀以及韓國演員孫錫求更驚喜現身撐場！

亞洲電影大獎學院（AFAA）與第31屆釜山國際電影節（BIFF）聯合主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night），於10月9日假釜山Paradise Hotel盛大舉行。（公關提供）

港產片新銳力量閃耀釜山。（公關提供）

陳法拉點出「越本土越動人」

擔任「國際電影創作營」大使兼評審的陳法拉讚賞「Hong Kong Night」交流氣氛極佳。談到港片如何走向世界，她認為關鍵在於堅持本土語言與文化特色：「故事越具體、越有香港特色，越可以打動觀眾。」至於第七屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品《被殺的那天》，入選本屆釜山國際電影節「展望．亞洲」（Vision – Asia）競賽單元，並於10月10日舉行世界首映。新銳導演林樂騫聯同主演楊樂文（Lokman）、談善言及邵美琪亮相「香港之夜」，分享電影創作及拍攝點滴，讓香港新一代電影人的作品走向國際舞台。

薛家燕與陳法拉（公關提供）

Lokman迎情緒挑戰

導演林樂騫分享自己從小就是影迷，如今能帶著首部作品登上國際影展，深感榮幸。 Lokman則大爆拍接原因，指當初讀劇本時未有結局，但也因此被懸疑劇情深深吸引，拍攝時的心情與觀眾一樣期待，而角色的情緒起伏亦有挑戰性。談善言今次演Lokman太太，奶奶正是邵美琪，本來的幸福人生因為一個神秘少年出現而翻天覆地，令她對兩人起了猜疑。邵美琪則坦言第一次見面就被新導演的熱誠打動，因而爽快答應參演，以實際行動支持香港電影。

Lokman則大爆拍接原因，指當初讀劇本時未有結局，但也因此被懸疑劇情深深吸引，拍攝時的心情與觀眾一樣期待，而角色的情緒起伏亦有挑戰性。（公關提供）

薛家燕首登釜山推《皇冠之音》

此外，香港資深演員薛家燕與創作歌手王梓軒亦攜手介紹新作《皇冠之音》。薛家燕表示首次參加釜山國際電影節並出席「Hong Kong Night」活動非常開心，感謝監製王梓軒的邀請與安排，讓她在片中獻唱歌曲《Like I Do》並發揮所長，更有可能將獨特的十字舞步發揚光大。至於王梓軒，對香港電影人在國際舞台的成就與互相支持感到鼓舞， 他感謝薛家燕、曾志偉等資深電影人支持其音樂電影作品，盼將香港電影文化延續。

一年一度的「香港之夜」不僅匯聚亞洲影壇的重要人物，更為香港與韓國及其他地區的電影人提供寶貴的交流平台，促進跨地域合作及創意交流，持續拓展香港電影的國際網絡，讓更多香港電影作品及新世代電影人才走向世界。