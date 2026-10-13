女神2丨何沛珈搶「冷氣男神」Oscar引爆三角戀　俞可程直言不開心

無綫電視（TVB）戀愛綜藝節目《女神配對計劃2》於10月11日播出最新一集，心動選擇環節出現戲劇性發展。原本與俞可程（Kanis）穩定發展之「冷氣男神」方智弘（Oscar），突然獲得另一位女參與者何沛珈（Roxanne）投票選擇。何沛珈於挑選「最有好感勇者」階段放棄原本配對對象，將選票投予方智弘。連同俞可程之選票，方智弘同時獲得兩名女參與者青睞，促成複雜之三角關係。



俞可程（Kanis）與何沛珈（Roxanne）一齊投票給方智弘（Oscar）。（節目截圖）

俞可程憂Oscar轉移目標

配對結果公布後，牽涉其中的另外兩名參與者大受打擊。一直與方智弘互動之俞可程當場面露難色，事後接受訪問時直認感到些許不開心，並擔憂方智弘（Oscar）日後會否轉移目標了解其他女參與者。另一方面，原本積極追求何沛珈的求愛勇者林福明（Tony）突然遭到女方放棄，表示感到錯愕並不斷反思自己出錯之處。林福明未有因此放棄追求，更直接向鏡頭表明將會構思新策略重新追求心儀對象，向情敵方智弘正式宣戰。

俞可程直言確實有點不開心。（節目截圖）

遭到女方放棄的林福明（Tony）雖感到錯愕，但他未有言退。（節目截圖）

何沛珈坦承感情唔可以夾硬嚟

節目播出後引發網絡熱烈討論，何沛珈隨即於社交平台發表長篇貼文解釋投票動機，她表示感激Tony展現的誠意與用心，惟雙方於互動過程中始終未能產生心跳加速之觸電感覺。何沛珈強調感情發展無法勉強，期望對自身之真誠態度負上責任，最終決定跟隨內心真實想法，將代表心動之「心動吊墜」交予當天令她產生觸電感覺之方智弘。

何沛珈坦承對Tony欠觸電感。（Facebook@何沛珈 Roxanne）

何沛珈稱感情嘅嘢係唔可以夾硬嚟。（Facebook@何沛珈 Roxanne）

何沛珈否認有劇本

對於網民批評其行為猶如「綠茶」，何沛珈接受傳媒訪問時否認節目存在既定劇本，指出今季賽制改變成功製造節目效果。她解釋當時僅為第二次見面，相處時間極短，投票予方智弘僅為表達認同及關注。

何沛珈指投票給方智弘僅為表達認同及關注。（節目截圖）

何沛珈認為網絡討論熱烈屬於正常現象，呼籲觀眾以娛樂心態看待節目，切勿因過度投入掀起網絡罵戰。她透露節目製作組及主持林盛斌（Bob）鼓勵女參與者放眼所有男士，不應自我局限。面對支持者肯定，她重申按照當下內心感受做抉擇，無意拖延未有感覺之對象。被問到會否擔憂面臨淘汰出局，她坦言感情世界總有人需要離場，願意平靜接受賽制安排之結果。