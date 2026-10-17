林欣彤神隱9個月驚喜獻唱力撐馬天佑　去年英國機場情緒失控

現年35歲的林欣彤（Mag）飽受情緒病困擾多年，去年9月底在英國因航班延誤滯留機場，憂心家中愛犬無人照料而情緒失控，一度在社交平台深夜直播失控「求救」並送院就醫，情況令外界極度憂心。事後林欣彤於今年1月發長文澄清並非因思念愛犬而崩潰，更提及在機場經歷超自然精神衝擊，隨後再度休養神隱近9個月，直至近期終於走出陰霾。日前她驚喜現身為好友馬天佑的新歌宣傳企劃開腔獻唱，不僅氣色紅潤、唱功重拾巔峰，更透露已完成錄音，預告將於年底前攜新歌全面重返樂壇。

林欣彤成為《超級巨聲2》冠軍後，一度被力捧做容祖兒接班人。（ig@maglam_）

翻唱《降落後就散》。（IG@mayaomakesmusic）

預告年底強勢回歸樂壇。（IG@mayaomakesmusic）

現身銅鑼灣「玻璃屋」翻唱《降落後就散》

日前，林欣彤以極佳狀態驚喜現身銅鑼灣時代廣場，特意力撐好友馬天佑為宣傳新歌《降落後就散》所打造的透明雲層隔音玻璃屋，並在現場翻唱該曲。片中林欣彤面色紅潤、笑容可掬，標誌性的細膩唱腔與爆發力絲毫未減，深情演繹引來大批網民留言激讚「天籟之音回歸」。事後林欣彤亦感性發文，坦言新歌中「把愛歸還」這句歌詞一直在腦海中縈繞，並寫道：「希望我有一個愛嘅降落傘送畀你……嗰啲被敷衍嘅愛係降落後就會散，就會得到重生。」

林欣彤力撐好友馬天佑。（IG@mayaomakesmusic）

英國機場崩潰引全城擔憂

回顧去年9月24日凌晨，身處英國的林欣彤突然開直播情緒激動痛哭，連番吐出「你想殺死我」、「認住邊個殺人兇手」等驚悚字眼，經理人當時曾解釋她因班機延遲及掛念毛孩致情緒激動送院，惟林欣彤其後發文否認因愛犬失控，強調是極度的精神崩潰與耗損。事件平息後，林欣彤於今年1月初發布「Belated greeting in 2026」簡短報平安，隨後便在社交網絡徹底神隱。

直至今年9月底，積極休養的林欣彤終於在個人專頁「上水」更新近況。她感觸表示已有整整9個月未曾發文，透露自己正身處錄音室錄製新歌，坦言「百感交集，很需要勇氣」，透露出病情已顯著好轉、正一步步走出低谷的積極心態。