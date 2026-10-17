姜濤商業活動表現被狠批太hea 網民大讚郭富城：人哋專業過你

人氣男團MIRROR成員姜濤一舉一動向來是全城焦點，近日姜濤出席活動時的臨場表現，再度於網上討論區掀起熱烈討論。有自稱從《全民造星》開播便一路關注的網民發長文，直指對姜濤的表現「真係好難忍」，狠批其身為公眾人物卻欠缺職業道德。更有網民搬出天王郭富城作強烈對比，痛斥其「有氣無力」、「唔夠專業」。

同場的沈殷怡教姜濤pose。（小紅書圖片）

姜濤對示範姿勢顯得十分尷尬，甚至掩面偷笑。（小紅書圖片）

甚至轉身背對鏡頭偷笑。（小紅書圖片）

天王郭富城獲委任為香港保安局「榮譽禁毒專員」，出席大型禁毒宣傳企劃時，亦有做出相似動作。（YouTube@香港特區政府新聞處）

姜濤「老粉」痛心發長文斥「真性情」唔係藉口

該名發文網民強調自己並非惡意抹黑，而是由素人時期一直注視姜濤成長的觀眾，但對其近期的工作態度已難以容忍。他指出，商業活動本質上是一份受薪工作，同場的沈殷怡（Shirley Sham）表現得體，姜濤身為資深藝人卻未能做好基本要求，質疑：「點解人哋Shirley Sham可以做到你做唔到」，直言藝人不應動輒將「真性情」當作擋箭牌：「真性情可以留返喺屋企，而唔係收錢做嘢嘅時間！」

該網民指出，朴寶劍（Park Bo-gum）日前抵港出席品牌活動時，無懼香港逾30度高溫堅持身穿長款厚羽絨外套亮相，全程熱情互動展示代言商品，甚至出晒汗依然熱情照顧粉絲、不停簽名。最後，該網民更語重心長地勸喻：「真心嘅，搵夠啦唔想做，完約可以退休做返自己鍾意嘅嘢。唔好仲覺得自己好細、做自己最好，你真係代表緊我哋呢個地方㗎。」

網民狠批。（Threads）

網民加碼提郭富城「企硬」手勢：天王級都照做毫無尷尬

帖文曝光後，隨即引發大量網民共鳴與轉發。有網民留言力撐樓主觀點，該網民指出，現年60歲的郭富城地位早已無可質疑，但在各類宣傳場合依然全力以赴，即使被要求擺出略帶年代感的禁毒宣傳手勢，也能乾脆俐落、全無尷尬地完成，展現真正的巨星修養。該網民批評，姜濤身為現今的香港「頂流」，在商業場合卻顯得無精打采、有氣無力，彷彿暗自嫌棄品牌市場部門所構思的姿勢不夠有型。網民直言藝人既然收受金主酬金，便有責任把宣傳環節做好，而非讓主辦方和觀眾難做。

「榮譽禁毒專員」郭富城（前排中）於活動上，帶領「青年校園禁毒大使」和年輕舞者展示特別版禁毒口號和禁毒新舞步。（政府新聞處圖片）

網民以郭富城敬業態度作對比。（Threads）

藝人敬業度再惹兩極激辯

相關言論在網上迅速發酵，不少網民感嘆現今偶像與過往天王巨星以至日韓藝人相比，在面對客戶及鏡頭時的專業素養確實有落差。但亦有支持者認為外界對頂流藝人的審視過於嚴苛，且活動現場氛圍與當日身體狀況各有不同，難以一概而論。對於姜濤的臨場表現與職業態度，網絡上的評價持續兩極化。