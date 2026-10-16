東張西望｜譚詠麟億萬富商好友破產淪洗碗工　登門尋子爆發衝突

TVB節目《東張西望》昨晚一集，報道自稱是譚詠麟昔日好友、70歲億萬富商陳先生的坎坷遭遇。他因生意失敗走投無路，出軌不認錯遭長子捲走千萬元，如今在香港淪為洗碗工，引發網上熱議。今晚（16/10）《東張西望》緊接播出第二集，追蹤陳先生尋找長子的過程，雙方矛盾進一步升級。

攜大字報舊居尋子追討生活費 門外失控高呼驚動住戶報警

陳先生憑著一張私下簽署、被指法律效力存疑的「父子協議書」，重返香港展開千里尋子之旅。他聲稱長子當年承諾若自己放棄追討600萬元，便會每月給予3,500元生活費，但長子簽署後即更改電話失聯。陳先生透露父子關係破裂，源於長子14歲時偷拿家中100萬元，當時他以皮帶痛打兒子並報警，導致父子結下深仇大恨。

攝製隊除李先生到前妻住所敲門。（截圖）

李先生企圖硬闖上樓，與看更爆發肢體碰撞。（截圖）

為了見長子一面，陳先生攜帶大字報前往前妻及長子的舊居，在樓下歇斯底里地高喊：「仔啊！你出來見見我好唔好啊？我係你老竇啊！我係你前夫啊！（向屋內長子及前妻喊話）」 然而樓上毫無回應，他隨後衝上樓試圖敲門，情緒相當激動，期間與大廈保安及樓層住戶發生爭執。一名男住戶大聲呵斥：「你行開！離開！我是業主！」 現場陷入一片混亂，住戶最終選擇報警處理。

長子公開爭執短片電郵反攻 怒控七旬父持棍恐嚇宣布斷絕關係

警方到場調查期間，陳先生接獲四川朋友電話關心，一度老淚縱橫。他激動表示：「李總，好多謝你成日幫我買機票來回，我嘥咗你好多錢，我好對唔住你。」

陳先生接獲四川朋友電話關心，一度老淚縱橫。（截圖）

陳先生接獲四川朋友電話關心，一度老淚縱橫。（截圖）

警方到場調查。（截圖）

然而，警方傳達前妻的訊息，指多年前已給予陳先生200萬元作為分手費，雙方早已簽署協議。陳先生對此反駁，指該200萬元是他賣掉名下價值千多萬元的房屋後應得的分份，並非對方所言的分手費。

採訪後一星期，《東張西望》收到陳先生長子的反駁電郵。長子指控陳先生多次透過掛號信及匿名信進行恐嚇，對家人的精神造成嚴重傷害，並附上陳先生臥病在床及老街坊發出的信件。長子更聲稱已與陳先生正式斷絕父子關係，並提供兩段過往雙方爭吵的影片作為證據。影片中，陳先生滿口粗言穢語，甚至揮舞木棍指向長子；另一段影片則顯示兩人在大堂爆發激烈口角，現場有其他人嘗試勸阻。

長子發電郵指控陳先生多次透過掛號信及匿名信進行恐嚇，對家人的精神造成嚴重傷害。（截圖）

四川友人澄清絕非黑勢力 70歲富豪夢碎香港靠洗碗租住劏房

長子在信中指陳先生涉聯同不法分子及黑勢力對其進行恐嚇與非法禁錮，並已在內地公安機關報案。不過，影片中出現的四川酒樓李總受訪時澄清，自己只是勸解雙方，絕無打人或黑勢力背景，並指陳先生境況可憐，希望長子能盡孝道。

面對長子的各項指控，陳先生再度澄清：「我嗰個都唔係打佢，佢個司機喺度攔住我，唔畀我同佢傾解，我就鬧佢。如果喺派出所係冇人可以非法禁錮佢嘅。」

此外，《東張西望》嘗試聯絡陳先生已移居美國的小兒子，但電話號碼有誤，線索中斷。雪上加霜的是，長子一家目前已搬離舊居，陳先生尋人線索徹底斷絕。如今他只能靠朋友借錢租住3,800元的劏房，每日在酒樓洗碗自力更生。陳先生感慨地道出心聲：「我洗兩個鐘頭碗，嗰度酒樓都話我，你手腳好似一個50歲咁快，公司一查到話我70歲，做得快都冇做得。我自己冇嘢做，返去四川做咩嘢？人哋畀得一餐兩餐，萬一你命有80歲，人哋畀得10年？唔可能㗎嘛。我寧願同人執屎倒尿，賺返一兩千蚊個月我都做得出。我要求唔多，只希望佢畀返少少錢畀我，過吓日子……」

一家四口合照已成過去。（截圖）

陳先生只能靠朋友借錢租住3,800元的劏房。（截圖）

陳先生只能靠朋友借錢租住3,800元的劏房。（截圖）

陳先生只能靠朋友借錢租住3,800元的劏房。（截圖）