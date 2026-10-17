70年代傳奇「華語歌后」甄妮淡出幕前多年，近日傳來令樂迷振奮的音樂新動向。她宣布全球限量推出僅200套的黑膠唱片，復刻「金音符」廠牌旗下絕版多年的5張經典粵語黑膠專輯。新一代「演唱會之父」馮貽柏（Alex Fung）日前在社交平台曬出二人最新合照，相中年逾七旬的甄妮雍容華貴、氣場不減，極佳的凍齡狀態引發外界熱烈迴響。

天后甄妮出山狀態驚人。（IG@enjoylifeaf）

甄妮推出新唱片。（FB@甄妮）

傳奇天后攜手演唱會之父 童年偶像變身合作夥伴

馮貽柏在社交平台感觸透露，自己自幼便是甄妮的忠實歌迷，熱衷搜集其黑膠唱片，未料長大後竟有緣與偶像多次深度合作。兩人於20年前攜手打造過兩次紅館演唱會，並主理她2014年在演藝學院舉行的告別音樂演出兼錄音企劃《An Exceptional Evening with Jenny Tseng 非‧甄妮音樂會》。他回憶前兩年甄妮返港時，雙方在整理版權期間促成了今次合作契機，歷經籌備終於將5張具40年歷史的代表作黑膠重新面世。

馮貽柏長文表白甄妮。（IG@enjoylifeaf）

甄妮歸隱桃園57萬呎農莊 盡享田園樂

淡出鎂光燈後的甄妮長年定居台灣，於桃園市龍潭區經營佔地逾1.6萬坪（約57萬平方呎）的「西土瓦」私人農場，平日沉浸於除草、餵雞、種花、閱讀與品味咖啡的純樸日常。她曾坦言，歸隱田園最渴望的就是卸下明星光環，過著不化妝、不梳頭的自在生活；更感慨動植物的世界比名利場純粹得多，既無害人之心，也無需擔憂被誤解與中傷，讓她能徹底遠離圈內的人事紛擾與造謠陷害。

甄妮歸隱鄉村。（FB@甄妮）

影片中可見甄妮的莊園。（FB@甄妮）

甄妮年過七旬狀態大勇 全靠極致自律

年過七旬的甄妮之所以能常保紅潤膚質與神采飛揚的氣質，全賴一套持之以恆的嚴格養生之道。她曾透露身為專業歌手必須愛惜身體與嗓子，長年堅持不吸煙、不飲酒，更遠離嘈雜的夜店環境，避免因聲浪過大而扯破喉嚨。在作息方面，她維持「早睡早起」的規律作息，每晚8至9時入睡、清晨5時起床，確保睡眠充足；平日雖大量補充水分，但睡前3小時嚴格禁水以防水腫。飲食上，她堅持晚餐在傍晚6時前（最晚不超過7時）結束，其後絕不再進食，並時刻維持「每餐七分飽」的自律準則，以身心和諧的健康步調活出優雅老去的最佳範本。