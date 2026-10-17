張柏芝一襲白裙優雅亮相深圳灣　氣色絕佳獲激讚：白月光回來了

張柏芝現身麥卡倫於深圳灣萬象城打造的限時活動，一襲白色長裙優雅亮相，狀態極佳，成為全場焦點。活動現場，張柏芝身著簡約白色長裙，裙擺自然垂落，襯出她溫婉從容的氣質。她全程面帶微笑，與現場嘉賓親切互動，舉手投足間盡顯成熟女性的優雅。路人鏡頭下的她皮膚緊緻，氣色明亮，不少圍觀粉絲直呼「狀態超美」「白月光回來了」。

張柏芝現身麥卡倫於深圳灣萬象城打造的限時活動。（公關提供）

張柏芝優雅亮相深圳灣

此次麥卡倫限時活動選址深圳灣萬象城，以沉浸式體驗空間呈現品牌的匠心傳承。張柏芝的亮相為活動增添了更多星光，她也在現場分享了自己對生活品質的理解，坦言忙碌之餘，懂得為自己留出片刻放鬆的時間，才是保持狀態的關鍵。

張柏芝在現場分享了自己對生活品質的理解。（公關提供）

接連獲邀出席高端品牌活動

從海藍之謎到麥卡倫，張柏芝近期接連獲邀出席國際高端品牌的限時活動，其商業價值可見一斑。無論是社交平台上動輒百萬的互動量，還是每次公開亮相後引發的全網熱議，都印證著她作為「話題女王」與「帶貨標桿」的雙重身份。

張柏芝近期接連獲邀出席國際高端品牌的限時活動。（公關提供）

與高端品牌高度契合

更值得關注的是，張柏芝的受眾畫像與高端消費品牌的目標客群高度重疊。她所代表的，是一群有消費力、有審美判斷、且對真實人生故事產生共鳴的成熟消費者。歲月沉澱為從容，閱歷轉化為底氣，張柏芝以屬於自己的節奏，在商業與生活的舞台上持續綻放。麥卡倫所倡導的「時間釀造非凡」，恰與她的狀態形成奇妙呼應——真正的好酒經得起陳年，真正的美人經得起歲月。

張柏芝一襲白裙優雅亮相深圳灣麥卡倫限時活動。（公關提供）