羅志祥「慈善家」讀成「黐線㗎」　劉穎鏇大聲搶答遭糾正掩面狂笑

台灣舞王「小豬」羅志祥昨晚（17日）受邀來港，為TVB大型慈善騷《善心滿載仁愛堂》打頭陣擔任表演嘉賓。原打算大曬廣東話呼籲善長慷慨解囊的他，發音嚴重失準竟當眾將「慈善家」講成「黐線㗎」！身旁司儀劉穎鏇順口大聲附和，釀成極度尷尬又爆笑的「直播大車禍」，片段隨即瘋狂洗版全網！



台灣舞王「小豬」羅志祥昨晚（17日）受邀來港。（IG@showlo）

司儀劉穎鏇。（IG@itstiffanylau）

羅志祥大展廣東話發音失手

當晚羅志祥狀態大勇，落力跳唱《高調愛》及《有點愛》兩首快歌炒熱全場。演出過後，自信滿滿的他走到司儀群旁互動，主動切換成「唔鹹唔淡」的半桶水廣東話呼籲觀眾踴躍捐款：「希望大家有多啲愛，大家都係慈善家。」豈料其發音完全走音跑調，聽落竟變成極具殺傷力的「大家都係黐線㗎」！

羅志祥大曬廣東話。（影片截圖）

「慈善家」變「黐線㗎」。（影片截圖）

麥美恩機智救火

首次擔任大型直播司儀的無綫小花劉穎鏇（Tiffany）順著語氣搶答：「哦！大家都係黐線㗎！」一句話令身旁一眾司儀譚俊彥、丁子朗、朱凱婷及麥美恩慌忙連環出招「救火」，齊聲大叫糾正：「慈善家呀！」劉穎鏇這才如夢初醒，知道自己講錯即時尷尬掩面狂笑；身經百戰的「大台司儀王」麥美恩則火速發揮幽默本色打圓場笑謂：「你兩個真係好可愛！」才成功將這場災難化解。

劉穎鏇大聲搶答重複：「哦！大家都係黐線㗎！」（影片截圖）

司儀集體救火。（影片截圖）

麥美恩火速發揮幽默本色打圓場。（影片截圖）

網民反應兩極

這段「世紀口誤」片段隨即在網上瘋傳，有不少網民紛紛笑到飆淚留言調侃：「雖然係稿，不過都幾好笑」、「總理們表示︰炒得」；但亦有網民質疑這場鬧劇到底是真中伏還是預先安排：「真係稿就仲衰，唔尊重嘉賓，又唔尊重大會」。

有不少網民紛紛笑到飆淚。（IG@itstiffanylau）