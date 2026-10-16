跳2年啦啦隊憑咩買樓？女星Yuri駁斥靠男人：14歲半工半讀靠自己

現為台灣職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員的女星 Yuri 陳洛心（陳怡叡），擁有甜美外型與高人氣，近日因買房話題在網路上掀起討論。她於今（16）日在社群平台連發多則限時動態，吐露自己看到網友質疑她「買房資金來源」的心情，並大方還原一路走來的奮鬥史。



Yuri 坦言，看見網路上有人質疑她「跳兩年為什麼可以買房」甚至影射靠男人的言論，感到十分不解與荒謬。她強調自己並非家境特別富裕的人，從小就知道只能靠自己努力。回憶剛出道的日子，她直言當時窮到球場薪水付完高鐵票、車費與房租後幾乎歸零，甚至得靠妹妹救濟，直到工作穩定後存下第一桶金才買下北部的家。

Yuri陳洛心（Instagram@xx15995）

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她感性分享，自己從14歲起就開始打工，舉凡夜市、綠蓋服務生（綠蓋茶館員工）、直播、平面模特兒、SG、PG到臨演試鏡樣樣來，過去每個月直播甚至高達200個小時。在經濟穩定後，她便開始學習理財投資，身上幾乎不留超過5萬元現金（約1.2萬港元），也沒有太多娛樂與物質花費，完全是靠著多年的節省與努力累積而來的成果。

經歷了今年初因過勞發燒住院20天、身體亮起紅燈的低潮後，Yuri 的心境也有了極大轉變。她感嘆身體健康與內心富足才是真正成功的人生，並透過自身經歷鼓勵粉絲：「努力的人，這個世界絕對不會辜負你，無論你有沒有達成最終的目標，你一定會在某一天收到回報！」

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Yuri IG全文：

今天為了看琳蛋二手的直播無意間在臉書滑到自己的新聞，看到這個標題說脆上面對我買房掀起討論，我不太會用脆所以查不太到到底討論了什麼，爬完了新聞跟某些平台的留言終於搞清楚大家在討論什麼～



全身好疲憊的洗了個澡，想總結一下今天一整天的心情，各式各樣五味雜陳，畢竟最近各種忙碌。



跳兩年為什麼可以買房？我不知道為什麼會有這種言論（超怪在出道以前我做了超多份工作，出道以後更是努力工作不亂花錢，直到我真的已經不用再為了自己的各種花費斤斤計較了之後，卻湧現更多責任及家庭負擔，一直以來我都是按部就班的工作、存錢、理財，我敢說當自己有夠拚，14歲就開始打工，經紀公司練習生時期也在夜市打工、綠藻服務生+直播兩家平台每月插將近200個小時，直到進了啦啦隊，除了球場工作，各種平面、廣告拍攝，pg、sg、戲劇各種類型的試鏡一天去好幾個，歷壓也狂奔，(以前不流行短音，不是只要經營自媒體拍跳舞影片就會被大家看到) 對於夢想跟生存努力不懈，追求更多的工作機會，鮮少人關心你付出了哪些努力，只看到你跳著笑著就有棟房子了... 還有人說是靠男友給的，這句話真的太不可思議，從未有過這種事！



我不是家境特別富裕的人，從小就知道我只能靠自己努力，追夢的路途不算順遂，但我知道我有著強大的韌性，縱使面對現實好幾次的摧殘，我還是能拾回笑容繼續往前，努力的人，這個世界絕對不會辜負你，無論你有沒有達成最終的目標，你一定會在某一天收到回報！



跟大家報告，剛出道的時候真的好窮，球場薪水拿去付高鐵票跟車費再繳完房租幾乎沒了，當時還是靠妹妹救濟我，直到工作穩定上了軌道之後存了第一桶金，我就直接買房了，因為我想要在北部有一個自己的家，接著我開始學習投資理財，了解各種財經相關的資訊，在八年前就開始把每一份薪水都投入了理財的工具，戶頭不會留超過五萬塊，身上基本上不會有太多娛樂與物質花費，慢慢累積努力至今而有的成果！



買房有買房的壓力，每個月也不是住免費，開源節流並好好理財是根本，我的案例大家參考，希望能解答到。



這兩年的我內心也有了極大的轉變。



庸庸碌碌的工作難道不是為了好好生活嗎？但往往生活品質卻被工作消滅了幾乎全部。回頭一看才發現我幾乎沒有在好好生活，因為根本累到不上班的時候哪裡都不想去。



今年初突然發燒就直接住院20天，接著吃抗生素類固醇兩個月結束後，才重新開始調理身體，慢慢恢復我的身體。當你的身體斷崖式的崩潰時，你才知道每一次的硬撐（硬ㄍㄧㄥ），可能換來的是一輩子的傷害，這時候我才發覺，愛護身體是最重要，因為身體要支撐著你一輩子。



當你真的病了，身體機能不好了，體力不好了，就算腦子跟心裡想硬撐，但你的身體跟外表就是會顯現出狀況，警告你超過負荷，這非常影響工作狀態，也讓你自己看到這樣的自己很沒自信，生理跟心理又會再因此增加壓力。



我现在總提醒我自己，千萬別在代謝最好的時候沒有好好吃美食，身材最好的時候沒有機會穿漂亮衣服，最漂亮的時候沒有多出門，最有體力的時候沒有去遠一點的地方旅行，還有很多勇氣的時候，沒有去幹點大事。



時間是最寶貴的，每個人的時間，都承載著各自不同的人生意義及重量，相同的是，每個人擁有的時間都不是自己可以預測的，如果生命只剩一個月，你今天最想要做的是什麼？



其實擁有什麼財富或資產都是次要，心裡的富足、身體的健康，每天都過的滿足開心才是真正成功的人生。



剛出社會，積極進取。



現在，放寬心。



未來，開心就好。



大家別誤會擔心！我很好！



我只是想跟大家分享、聊聊我的歷程～



同時可能也可以滿足有些好奇心～



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