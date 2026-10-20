61歲吳君如拍真人騷挑戰極限　亞馬遜生吞爆汁肥蟲讚「Not bad」

現年61歲的金像影后吳君如向來以鬼馬大膽著稱，近日她以「大姐」之姿隨內地人氣旅行真人騷《花兒與少年2026》遠赴南美亞馬遜雨林錄製，豈料竟迎來演藝生涯最恐怖極限考驗！面對當地原住民奉為珍饈的肥美幼蟲，最初揚言「死都唔食」的她最終徹底豁出去，在鏡頭前扯頭生吞爆汁肥蟲，神級反差隨即引爆全網！



大合照。（微博@花兒與少年官微）

鄧為無懼打頭陣獲封真勇士

節目中，嚮導向眾人展示亞馬遜森林特產、以堅果為食的棕櫚象鼻蟲幼蟲（Suri）。眼見白雪雪、肥嘟嘟的活蟲在眼前不斷扭動，殷桃隨即探問有誰敢挑戰，新生代男神鄧為二話不說自告奮勇：「那我試試吧！」殷桃即場激讚他是「真勇士」。

鄧為自告奮勇。（抖音@花兒與少年）

只見鄧為神態自若將活蟲放入口中品嚐，同行的王星越隨即好奇追問：「有椰奶的味道嗎？」豈料鄧為不僅全無懼色，更意猶未盡大呼：「我可以再來一隻嗎？」並直言口感清甜全無異味。見鄧為打頭陣成功，身旁的林依晨亦被激起好奇心，決定打破心理關口嘗試生吃。

以堅果為食的棕櫚象鼻蟲幼蟲（Suri）。（抖音@花兒與少年）

鄧為神態自若將活蟲放入口中品嚐。（抖音@花兒與少年）

林依晨克服心理關口勇敢挑戰。（抖音@花兒與少年）

男神合體拿活蟲「乾杯」豪吞

隨後現場氣氛愈炒愈熱，王星越在鄧為起鬨下亦大膽加入戰團，二人更即興拿起肥美活蟲當場「乾杯」後一口吞下。王星越即時豎起大拇指狂讚：「奶味！」令身旁的吳君如半信半疑追問：「真的椰奶味嗎？」王星越言之鑿鑿回應：「牠裡面的汁真的是很足的奶味。」鄧為亦在旁附和：「濃縮椰奶的味道，還有一點甜味。」

王星越豎起大拇指狂讚。（抖音@花兒與少年）

「死都唔食」吳君如徹底豁出去

眼見眾人吃得津津有味，起初在旁持觀望態度、甚至揚言「死都唔食」的吳君如亦決定打破心理關口。她接過活蟲後放入口中細嚼品嚐，在全場注視下，神情認真地點頭評價道：「OK……嗯……Not bad！」由最初極力抗拒到親身嘗試並給出正面反饋，其真實反應逗樂不少網民。

吳君如仔挑戰吃蟲。（抖音@花兒與少年）

吳君如仔細拔乾淨蟲毛。（抖音@花兒與少年）