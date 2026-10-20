阿一布偉傑痛別30年香港開騷淚崩　剖白婚變與誤墮傳銷欠巨債內幕

憑TVB「御用鬼佬」形象深入民心的布偉傑（阿一），早前宣佈結束在港生活30年的生涯，正式移居日本福岡重新出發！日前阿一舉辦了一人棟篤音樂劇《阿一·點止鬼佬咁簡單2 - 植根》，期間他在台上真情流露聲淚俱下剖白過去。



布偉傑日前舉辦了一人棟篤音樂劇《阿一·點止鬼佬咁簡單2 - 植根》。（IG＠kongproduction）

告別30年香港情，赴日重新出發

自1995年來港發展，阿一在香港生活的時間甚至比家鄉美國還要長，早已視自己為「香港人」。可惜近年演藝事業陷入冰河期，為了謀求生計，他決定帶著三隻愛貓及創業簽證，移居日本福岡擔任英文導師。對於離開，他充滿不捨：「呢30年，香港教識我點樣快、點樣頂壓力、點樣執生，但我發現，我保住對香港嗰份（情懷），我暫時要去第二度喇。福岡冇可能代替到香港，佢只不過係俾多個地方，等我可以做香港人。」他更笑言福岡返港僅需3小時航程，往返極之便利：「好多人去咗大灣區生活，我就去福岡生活，有時可以返嚟香港做嘢。」

布偉傑自1995年來港發展，至今已超30年。（《同事三分親》劇照）

布偉傑憑無綫處境劇《同事三分親》「阿一」這一角色深入民心。（劇集截圖）

與Celia六年情斷

阿一在音樂劇上剖白與第二任化妝師太太Celia的破裂婚姻。他自2018年離巢後，翌年迎來生活劇變，網上補習工作告吹，太太寧隔離21日亦要北上開工，兩人結婚6年搬足5次屋。阿一無奈道：「越搬越細，我每次都講，『唔緊要，等我儲多一、兩年會買屋住』，我每次都真心，但每次講完，說服力都差咗啲。」最終由女方提出做回朋友令他心碎，但兩人簽字當天仍相約食飯睇戲，如今退一步互相扶持，前妻至今亦會幫手照料愛貓。

布偉傑和老婆Celia合照。（Facebook）

誤墮傳銷陷阱遭收數佬頻踩上門

除了婚姻亮紅燈，阿一更在台上自揭於2023年遭受人生大重創。當時他被包裝精美的謊言蒙騙，誤入傳銷公司亮碧思，為此更向高利貸借款近七位數（近百萬港元）。結果生意泡湯，被收數佬在村口大叫追債，連個人證件都被放上網，夜晚更嚴重失眠，一度陷入「死局」深感生命受威脅，所幸後來犯法者被捕，事件才得以平息。

布偉傑曾誤入傳銷公司。（IG@kongproduction）

堅持不懈演員夢

當年離巢TVB原想勇闖影壇，阿一慨嘆市道低迷，過往5年僅接拍3部電影，惟他絕不放棄演員夢：「如果嗰邊有機會，我一定做！」入行多年的他早已看淡得失：「唔緊要，喺呢行幾廿年我已經習慣，一次、兩次失敗都唔緊要，我可以再嚟。」問及赴日發展有否設限，阿一笑言或再試三十年，更引用劇中對白灑脫回應：「下一步係點，我點知啫？」