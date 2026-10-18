古天樂抱恙上陣生日會唱足全場　重現經典「拜神舞」狂飆多首金曲

本月21日將迎來56歲生日的影壇巨星古天樂，昨晚（17日）一如以往筵開派對與近700名影迷狂歡！向來極致寵粉的古仔今次索性將生日會規格升級為「迷你演唱會」，雖然他自爆近日不幸病倒且仍在復元當中，但堅持唱足全場兼大跳經典「拜神舞」，超強敬業精神令全場影迷動容！



大合照。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

重現經典神曲《今期流行》「拜神舞」

除了一貫孝順偕同古媽媽現身，更特別邀請前輩羅蘭姐到場同樂。歌癮大發的古仔今次落足重本請來專業舞者伴舞，一連飆唱十多首經典曲目，由個人代表作《天命最高》、《男朋友》、《像我這種男人》，一路唱到偶像張國榮的《黑色午夜》及《側面》。

除了一貫孝順偕同古媽媽現身，更特別邀請前輩羅蘭姐到場同樂。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

唱足十多首。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

當唱到昔日洗腦神作《今期流行》時，古仔更是毫無包袱落力大跳標誌性「拜神舞」，全場氣氛瞬間引爆！唱到大汗淋漓之際，台下數百名粉絲忍不住齊聲瘋狂大嗌「除衫」，怎料冷面笑匠古仔發揮極致幽默，冷靜地將外套鈕扣逐粒扣上！

大跳「拜神舞」。（小紅書影片截圖）

自爆嚴重發燒抱恙登台

歡樂過後，古仔感性向全場坦言自己其實正處於病倒復元中，嗓音依然帶有幾分沙啞。他自爆過去一個星期病況頗為嚴重：「我喺過去星期病得幾嚴重，又發冷發熱，同啲同事講，呢個病25年前試過一次，就係《尋秦記》嗰陣，病足一個星期，而家把聲仲係……未好返晒，盡力（演出）。都好開心喺生日會同大家唱歌。」雖然身體仍在休養復元，但他依然堅持參與密集排練、全程落力跳唱不偷懶，一展專業風骨。

古仔罕有吐露自己其實剛剛大病初癒。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）