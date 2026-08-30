《神探伽俐略》高橋慶生涉性侵女高中生　電車內犯案20分鐘遭逮捕

現年25歲的影像創作者兼演員高橋慶生，因涉嫌在擁擠的電車車廂內性侵未成年女性，於8月24日遭神奈川縣厚木警察署依法逮捕。



根據《TBS NEWS DIG》與《集英社Online》綜合報導，事件發生於今年6月底的下班尖峰時段，高橋慶生在人潮擁擠、無法動彈的小田急線車廂中，由後方襲擊一名高二女學生，整個犯罪過程長達20分鐘以上。受害人於案發十天後勇敢報案，警方透過調閱周邊監視器比對，鎖定高橋慶生身份並將其逮捕歸案。

高橋慶生涉嫌在擁擠的電車車廂內性侵女高中生，於8月24日遭警察署依法逮捕。（IG@kyo_today1017）

高橋慶生曾出演《神探伽俐略》，如今涉性侵事件讓優質形象瞬間破滅：

高橋慶生在面對調查時坦承不諱，並直言犯案動機純粹是「為了滿足自己的性慾」。警方目前已扣押其智慧型手機進行深層解析，嚴加清查是否還有其他受害人。

身高177公分的他，高中時期曾闖進知名選拔「Junon Superboy」前千名，隨後以演員與影像製作人身份活躍於界內，社群帳號更列出曾參與過《神探伽俐略：沉默的遊行》及 Netflix 熱門劇集等經歷。他平時常在社群平台公開招攬拍攝業務，塑造成懇勤奮的青年形象。

這起事件曝光後迅速掀起討論，優質形象瞬間破滅。鄰居受訪時表示，高橋慶生平時與母親同住，見面總是禮貌打招呼，過去也是棒球隊成員，萬萬沒想到外表清秀的「陽光帥哥」竟會變成電車狼。目前檢方已對其進行送檢，警方正就全案細節與余罪展開全面深入的調查。

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