泰國勝獅啤酒豪門爆弟控兄性侵醜聞　稱求助家人遭封口　怒撕協議

泰國知名啤酒品牌勝獅啤酒（Singha Beer）豪門風波持續延燒。家族第四代Psi Scott（Sai）日前公開揭露家族醜聞，稱遭哥哥、同時也是集團接班人的Sunit Scott（Phai）性侵，引發泰國社會高度關注。他的母親隨後以「撤銷贈與」為由提起訴訟，此案6月10日於帕卡農民事法院進入調解程序。Sai在出庭後更當著媒體的面撕毀與家族簽訂的保密協議，表示「再也沒有人能用錢收買我的聲音。」



Sai日前揭露家族醜聞後，遭母親提告。10日當天，他在顧問與律師陪同下親自出庭，母親則未現身，由律師代表出席。雙方協商過程順利，並同意保留時間繼續談判，法院也將於16日再次安排調解。

泰國勝獅啤酒第四代Psi Scott指控親哥哥性侵。（截取自IG@psiscott）

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Sai媒體前撕毀協議 嘆：人性和尊嚴不能交易

調解結束後，Sai與律師團接受媒體訪問時，當場撕毀與家族簽署的保密協議。根據協議內容，只要Sai不對外透露家中發生的事，或發表損害家族名譽的言論，每年即可獲得500萬泰銖（約120萬港元）。

然而，在Sai出面揭露保母及家族相關爭議後，便再也沒有收到這筆款項。Sai透露，3年前自己向家人坦承曾遭保母性侵，向家人尋求協助時，得到的回應卻是這份協議。

協議裡清楚寫著，只要我用自己的秘密、用自己的人生和尊嚴作交換，他們就會每年支付我500萬泰銖。 Sai

他表示，自己當時原本是想尋求家人的愛與支持，最終得到的卻是一張支票。由於當時沒有更好的選擇，只能簽下協議。然而隨著年紀漸長、看見更大的世界後，他逐漸明白，人的價值並非由金錢衡量。Sai強調「他們認為我的人生只值500萬泰銖，但我想在這裡說清楚，人性與尊嚴是不能拿來交易的。」

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