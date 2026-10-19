72歲肥媽2,000萬大埔豪宅內部曝光　水樽當啞鈴健身意志力驚人

現年72歲的「肥媽」Maria Cordero向來中氣十足、活力充沛，近日她在社交平台公開一段「運動日記」短片，意外將其位於大埔、估值達2,000萬港元的獨立屋內部呈現於人前。



72歲的「肥媽」Maria Cordero近日在社交平台公開一段「運動日記」短片。（IG@mama_maria_cordero）

2,000萬豪宅屋內意外曝光

片中所見，肥媽家居空間極之闊落，客廳以簡約優雅的風格為主調，中央置有巨型淺灰色L型梳化，配襯色彩斑斕的地氈，簡約中見時尚。牆上不僅掛有藝術畫作，還溫馨地張貼了不少家庭合照，讓豪宅氣派十足亦不失家的暖意。

肥媽2,000萬獨立屋變健身房。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽2,000萬獨立屋變健身房。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽變身健身達人

影片中，肥媽身穿俐落的白色運動上衣配搭黑色緊身褲，直接在客廳鋪上瑜伽墊揮汗。她就地取材用兩支綠色水樽當作啞鈴，進行踏步與手臂訓練。雖然過程中她一度氣喘吁吁，但依然咬緊牙關完成整套有氧運動，展現出無比毅力。不少網民看後大讚她意志力驚人，更直指她近來身材明顯纖瘦了不少。

肥媽用兩支綠色水樽當作啞鈴，進行踏步與手臂訓練。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽近年積極運動強身健體

事實上，肥媽近年來的健康狀況頻頻引發大眾關切。早在2002年她曾不幸確診大腸癌，其後又因子宮肌瘤問題而切除整個子宮，近年更曾因突發心絞痛緊急接受「通波仔」（心臟血管成形術）手術，多次走過鬼門關。早前肥媽因病入院照肺時，發現肺部存在「陰影」，幸而最終化驗結果證實為良性，虛驚一場。但病後她自爆肺活量與吸氧能力大不如前，容易氣喘。歷經多次健康警號後，肥媽意識到強身健體的重要性，如今她堅持每日抽空運動，不少粉絲紛紛留言為她打氣。

肥媽近年積極運動強身健體。（IG@mama_maria_cordero）