王祖藍白鹿順德開拍《奔跑吧》　狂粉爬樹架「人肉天梯」爭睹偶像

內地人氣綜藝《奔跑吧》特別季大灣區篇日前移師佛山順德展開拍攝，常駐主持白鹿、李晨、范丞丞聯同「元祖級跑男」王祖藍及徐志勝殺到，接連打卡順德多間老字號！巨星空降隨即觸發全城狂熱追星潮，錄影現場外圍更率先爆發匪夷所思的「霸位大戰」，人山人海的盛況令人咋舌！



日前移師佛山順德展開拍攝。（微博@奔跑吧）

街頭綿延「膠凳海」手寫字條搶前排

今次節目組主打順德尋味路線，一行人走訪多間人氣美食名店。雖然孟子義及李昀銳缺席，但有王祖藍以飛行嘉賓之姿重返「跑男」大家庭，加上人氣小花白鹿加持，早於錄製前一晚已掀起瘋狂追星潮。凌晨時分，食肆外的街道已遭數百名粉絲重重包圍，馬路鐵欄邊更出現極壯觀的「膠凳海」——數百張紅、藍、白膠凳沿街綿延，每張凳面都貼上手寫字條，標明偶像名字。

走訪多間人氣美食名店。（小紅書圖片）

出現極壯觀的「膠凳海」。（小紅書圖片）

每張凳面都貼上手寫字條，標明偶像名字。（小紅書圖片）

掀起瘋狂追星潮。（小紅書圖片）

狂粉架工程梯築「人肉天梯」

直至翌日日間正式開拍，現場狂熱氣氛更全面失控！為突破重重圍欄捕捉偶像風采，現場粉絲各出奇謀，馬路邊赫然排開數十架鋁質伸縮工程梯，粉絲紛紛冒險爬上兩、三米高的梯頂高舉手機拍攝，築成誇張的「人肉天梯陣」。

粉絲各出奇謀。（微博影片截圖）

築成誇張的「人肉天梯陣」。（微博影片截圖）

未能佔據有利位置的粉絲更不顧安危「玩命出擊」，有人索性站上鐵欄頂部，手抓牢旁邊的樹幹借力，更有狂粉跨騎在樹枝上「居高臨下」眺望，連茂密樹冠深處都匿藏人影！儘管現場大批安保人員拉起封鎖線並不斷高聲勸阻，仍有粉絲繼續站上欄杆、攀爬樹木及鋁梯。

「玩命出擊」。（微博影片截圖）