田曦薇《嫁金釵》撞衫孫悟空　被封「田悟空」分飾兩女演技獲激讚

內地人氣花旦田曦薇主演的古裝劇《嫁金釵》於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，並於串流平台Netflix同步播放。田曦薇在劇中一人分飾兩角，挑戰隱忍堅韌的替嫁死囚「阿醜」（簡體寫「阿丑」），以及驕縱狠辣的伯府假千金「君黛」（冒用魏嬈之名），憑藉「外表甜美、角色狠辣」的爽劇設定掀起追劇狂潮。



然而劇集剛開播，田曦薇一套淺綠色交領長袍的落魄造型，被眼尖網民製作對比圖，發現竟與86版《西遊記》中孫悟空的綠袍扮相如出一轍，引發全網瘋傳「田悟空」搞笑網絡梗，相關話題迅速登上熱門搜尋榜。本文盤點由綠袍造型引發的網絡狂歡，以及田曦薇如何靠着「雙生花」分飾兩角的神級演技，將搞笑熱梗轉化為吸粉圈粉優勢的逆襲過程。



內地人氣花旦田曦薇主演的古裝劇《嫁金釵》於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，並於串流平台Netflix同步播放。（微博@嫁金釵官微）

真正留住觀眾的，依然是田曦薇一人分飾「雙生花」的紮實演技。（微博@田曦薇）

綠袍造型驚撞「大聖同款」：對比圖瘋傳全網笑翻

田曦薇在劇中飾演阿醜落魄時期所穿着的淺綠色外袍與披肩交領設計，因服裝配色與領口層次感神似舊版《西遊記》孫悟空的經典綠袍扮相，被大批網民製作對比圖調侃。

對比圖中，阿醜神情警惕、髮絲微亂，右側對比的孫悟空亦身穿綠袍、斜交領口，神韻驚人地相似，相關話題迅速登上熱門搜尋榜。網民直言這種反差感相當接地氣、很有梗，笑稱一旦代入孫悟空設定就再也回不去，角色記憶點瞬間拉滿。

田曦薇在劇中飾演阿醜落魄時期所穿着的淺綠色外袍與披肩交領設計，因服裝配色與領口層次感神似舊版《西遊記》孫悟空的經典綠袍扮相。（網上圖片）

對比圖中，阿醜神情警惕、髮絲微亂，右側對比的孫悟空亦身穿綠袍、斜交領口，神韻驚人相似，相關話題迅速登上熱門搜尋榜。（網上圖片）

從「甜妹」到「雙惡女」：田曦薇極致反差靠演技硬撐成功出圈

雖然造型意外撞衫大聖，但真正留住觀眾的，依然是田曦薇一人分飾「雙生花」的紮實功力。她在劇中同時演活命運截然不同的真千金夜香女阿醜與冒牌千金君黛，戲裡眼神銳利、步步為營，戲外造型卻自帶「大聖」萌點，形成極致的喜感反差。部分網民對此評價：「田曦薇靠着精細的眼神演繹把這套造型硬生生撐了起來。」有網民補充表示：「本以為是衝着『田悟空』熱梗追劇，結果第一集就被緊湊的替嫁宅鬥劇情深深吸引。」

真正留住觀眾的，依然是田曦薇一人分飾「雙生花」的紮實演技。（《嫁金釵》截圖）

田曦薇在劇中同時演活命運截然不同的死囚阿醜與假千金君黛。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在劇中同時演活命運截然不同的死囚阿醜與假千金君黛，戲裡眼神銳利、步步為營。（網上圖片）

田曦薇靠着精細的眼神演繹把這套造型硬生生撐了起來。 網民留言

除了女主角「雙生花」的演技交鋒外，男主角國公府世子陸濯（由前韓國男團PENTAGON成員閆桉飾演）與阿醜之間的極限心理拉扯，更成為觀眾欲罷不能的追劇催化劑。《嫁金釵》憑藉搞笑熱梗與高能劇情的雙重加持，實現了口碑與熱度的漂亮逆襲。

網民留言：「本以為是衝着『田悟空』熱梗追劇，結果第一集就被緊湊的替嫁宅鬥劇情深深吸引。」（微博@嫁金釵官微）

除了女主角「雙生花」的演技交鋒外，男主角國公府世子陸濯（由前韓國男團PENTAGON成員閆桉飾演）與阿醜之間的極限心理拉扯，更成為觀眾欲罷不能的追劇催化劑。（微博@嫁金釵官微）