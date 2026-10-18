肖戰《小城良方》定檔！甩霸總味演基層醫生　東北式自嘲喜劇爆笑

由內地頂流演員肖戰領銜主演的基層醫療題材新劇《小城良方》宣佈定檔於10月21日在央視八套（CCTV-8）黃金檔電視首播，網絡串流平台則由愛奇藝獨家跟播。



該劇徹底撕掉國產偶像劇脫離現實的精緻濾鏡與霸總套路，將鏡頭對準東北小鎮的基層醫院，講述肖戰飾演的基層醫生「劉錚亮」紮根當地，在各種荒謬又真實的醫患日常中掙扎求存的故事，全劇以充滿地方特色的「東北式自嘲」喜劇風格切入。從釋出的預告片來看，不僅能一窺肖戰拋開型男偶像包袱展現的搞笑反差，更能提前感受這種輕喜劇醫療題材，如何憑藉小市民貼地日常生活話題打破正劇僵局。



由內地頂流演員肖戰領銜主演的基層醫療題材新劇《小城良方》宣佈定檔於10月21日在央視八套（CCTV-8）黃金檔電視首播，網絡串流平台則由愛奇藝獨家跟播。（微博@小城良方官微）

該劇講述肖戰飾演的基層醫生「劉錚亮」紮根當地，在各種荒謬又真實的醫患日常中掙扎求存的故事。（微博@小城良方官微）

甩掉偶像包袱：東北式幽默自嘲引爆好評

劇本改編自作家劉三叔的口碑小說《飛刀》，由曾執導《三十而已》、並擔任醫療爆款劇《問心》藝術總監的名導張曉波操刀，劇中男主角劉錚亮（肖戰飾）原本在大城市南方頂尖醫院奮鬥，曾是前途一片光明的天才神經外科醫生，卻因一場突如其來的嚴重醫療糾紛，遭遇職業生涯滑鐵盧，甚至誘發了「恐雪症」與創傷性「手抖」，身心受創下再也無法穩握柳葉刀。

劇中男主角劉錚亮（肖戰飾）原本在大城市南方頂尖醫院奮鬥，曾是前途一片光明的天才神經外科醫生。（微博@小城良方官微）

劉錚亮因一場突如其來的嚴重醫療糾紛遭遇職業生涯滑鐵盧，甚至誘發了「恐雪症」與創傷性「手抖」，身心受創下再也無法穩握柳葉刀。（《小城良方》預告片截圖）

劉錚亮因一場突如其來的嚴重醫療糾紛遭遇職業生涯滑鐵盧，甚至誘發了「恐雪症」與創傷性「手抖」，身心受創下再也無法穩握柳葉刀。（微博@小城良方官微）

在經歷職場挫折與人生省思後，他決定離開繁華大都市，回到東北老家的基層小鎮醫院服務。據媒體報道，劉錚亮沒有華麗光環與開掛人設，從習慣高精尖醫療設備環境的「南漂醫生」變身小鎮基層大夫，面臨各種因南北文化差異與基層資源匱乏帶來的荒謬日常。

劉錚亮因醫療事故誘發了「恐雪症」與創傷性「手抖」，身心受創下再也無法穩握柳葉刀。（《小城良方》預告片截圖）

在經歷職場挫折與人生省思後，他決定離開繁華大都市，回到東北老家的基層小鎮醫院服務。（《小城良方》預告片截圖）

預告片中呈現了劉錚亮面對鄉親們極具東北地方特色又充滿熱情的「圍攻問診」時，顯得手足無措，只能狼狽自嘲。這種滿滿的幽默節奏與生活化互動，將一位習慣了南方大醫院規格的醫生，在適應東北小鎮基層時的辛酸與趣味，詮釋得活靈活現。社交媒體討論區網民看完預告直言：「終於不再是那些頭髮一絲不苟的假醫生，這種東北喜劇風更有看頭！」

預告片中呈現了劉錚亮面對鄉親們極具東北地方特色又充滿熱情的「圍攻問診」時，顯得手足無措，只能狼狽自嘲。（《小城良方》預告片截圖）

這種滿滿的幽默節奏與生活化互動，將一位習慣了南方大醫院規格的醫生，在適應東北小鎮基層時的辛酸與趣味，詮釋得活靈活現。（《小城良方》預告片截圖）

終於不再是那些頭髮一絲不苟的假醫生，這種東北喜劇風更有看頭！ 網民留言

輕喜劇包裹貼地人情味：小鎮醫患日常打破正劇僵局

劇情主要圍繞劉錚亮返鄉後的基層日常展開，講述他在適應小鎮生活的過程中，與性格各異的鄉親患者及基層醫護同仁相處的溫暖故事。劇集沒有沉重的生離死別或狗血宅鬥，而是巧妙用喜劇方式軟化醫療題材的生硬，呈現小鎮的人情世故與生活百態，講述一個個用愛與幽默治癒身心的基層故事。社交媒體上有關注劇集的網民表示：「下班後看這種能放鬆笑出來又能看到人間溫暖的輕喜劇，簡直是最佳解藥！」

劇情主要圍繞劉錚亮返鄉後的基層日常展開，講述他在適應小鎮生活的過程中，與性格各異的鄉親患者及基層醫護同仁相處的溫暖故事。（《小城良方》預告片截圖）

劇情主要圍繞劉錚亮返鄉後的基層日常展開，講述他在適應小鎮生活的過程中，與性格各異的鄉親患者及基層醫護同仁相處的溫暖故事。（微博@小城良方官微）

劇集沒有沉重的生離死別或狗血宅鬥，而是巧妙用喜劇方式軟化醫療題材的生硬，呈現小鎮的人情世故與生活百態，講述一個個用愛與幽默治癒身心的基層故事。（微博@小城良方官微）

下班後看這種能放鬆笑出來又能看到人間溫暖的輕喜劇，簡直是最佳解藥！ 網民留言