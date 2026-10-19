《尚公主》線上看│孟子義+李昀銳　野心公主配腹黑宰相權鬥攻防戰

由孟子義、李昀銳領銜「三搭」主演的內地古裝權謀大劇《尚公主》，正式定檔10月23日在串流平台Disney+海外播出、騰訊視頻全網獨播，站內預約量已強勢突破400萬大關。劇集改編自伊人睽睽同名熱門小說，憑藉「野心驕縱公主與腹黑清冷寒門謀士」的極致雙強設定，迅速引起廣泛關注。男女主角在波譎雲譎的朝堂風雲中展開勢均力敵的攻心博弈，告別傳統古裝偶像劇的傻白甜套路。本文將剖析這對雙強CP憑藉明豔霸氣與深沉權謀，引爆全網熱討的核心賣點。



由孟子義、李昀銳領銜主演的古裝權謀大劇《尚公主》定檔於10月23日在串流平台Disney+海外播出、騰訊視頻獨家首播。（微博@尚公主官微）

男女主角兩人在波譎雲譎的朝堂風雲中展開一場勢均力敵的攻心博弈，徹底告別傳統古裝偶像劇的傻白甜套路。（微博@尚公主官微）

嶺南邂逅與盛安結盟：嶺南偶遇到盛安破局的完整劇情脈絡

《尚公主》劇情講述大朝年間，天家嫡女「丹陽公主」暮晚搖（孟子義飾）在歷經和親屈辱浴血歸京後，奉旨離開國都盛安前往嶺南為亡母祈福。返程途中，因山道馬車車軸斷裂，意外偶遇了在鄉學打雜、隱忍苦讀的落魄寒門書生言尚（李昀銳飾）。

劇情講述大朝年間，天家嫡女「丹陽公主」暮晚搖（孟子義飾）在歷經和親屈辱浴血歸京後，奉旨離開國都盛安前往嶺南為亡母祈福。（《尚公主》預告片截圖）

返程途中，因山道馬車車軸斷裂，意外偶遇了在鄉學打雜、隱忍苦讀的落魄寒門書生言尚（李昀銳飾）。（《尚公主》預告片截圖）

暮晚搖驚歎於言尚的無雙才智並出言提點，言尚亦在公主的幫助下嶄露頭角，一步步由布衣躋身於朝堂之上。兩人從嶺南偶遇發展至盛安結盟，一個是在皇權漩渦中橫衝直撞的野心公主，一個是藏巧於拙、以柔克剛的腹黑權臣，在朝堂泥潭中互為棋子又彼此救贖，共同走向權力頂峰。

暮晚搖驚歎於言尚的無雙才智並出言提點，言尚亦在公主的幫助下嶄露頭角，一步步由布衣躋身於朝堂之上。（《尚公主》預告片截圖）

兩人從嶺南偶遇發展至盛安結盟，一個是在皇權漩渦中橫衝直撞的野心公主，一個是藏巧於拙、以柔克剛的腹黑權臣，在朝堂泥潭中互為棋子又彼此救贖，共同走向權力頂峰。（《尚公主》預告片截圖）

兩人從嶺南偶遇發展至盛安結盟，在朝堂泥潭中互為棋子又彼此救贖，共同走向權力頂峰。（微博@尚公主官微）

極致偏執野心公主遇上腹黑宰相：朝堂攻心拉扯張力拉滿

劇中「丹陽公主」暮晚搖落落大方、明豔驕縱，內心深處卻暗藏着直面朝堂風雲的政治野心；落魄書生言尚看似溫潤優雅、清冷無害，實則智謀深沉，憑藉驚人智謀從寒門一路殺上宰相之位。

劇中「丹陽公主」暮晚搖落落大方、明豔驕縱，內心深處卻暗藏着直面朝堂風雲的政治野心。（微博@尚公主官微）

落魄書生言尚看似溫潤優雅、清冷無害，實則智謀深沉，憑藉驚人智謀從寒門一路殺上宰相之位。（微博@尚公主官微）

李昀銳笑稱暮晚搖「霸氣、果敢、善良體貼」，孟子義則形容言尚為「溫柔刀」。兩人在試探與算計中暗生情愫，網民熱評讚許：「看膩了要男主救的傻白甜，女主有野心又聰明，兩個頂尖棋手談戀愛才是爽劇！」

李昀銳笑稱暮晚搖「霸氣、果敢、善良體貼」，孟子義則形容言尚為「溫柔刀」，兩人在試探與算計中暗生情愫。（微博@尚公主官微）

看膩了要男主救的傻白甜，女主有野心又聰明，兩個頂尖棋手談戀愛才是爽劇！ 網民留言

互相搭台而非彼此附庸：雙強事業線詮釋高端局浪漫

除了感情線的極致拉扯，據影視劇評及劇方官方宣發資料分析，男女主角在事業線上的「雙強互助」與「共同成長」才是全劇精髓。暮晚搖並非依附於男主的金絲雀，言尚也不是甘為裙帶關係的工具人，兩人在波譎雲譎的朝堂博弈中既是同謀也是港灣，攜手在權力頂峰清洗前朝污泥。

除了感情線的極致拉扯，據媒體報道，男女主角在事業線上的「雙強互助」與「共同成長」才是全劇精髓。（微博@尚公主官微）

暮晚搖與言尚兩人在波譎雲譎的朝堂博弈中既是同謀也是港灣，攜手在權力頂峰清洗前朝污泥。（微博@尚公主官微）

暮晚搖與言尚兩人在波譎雲譎的朝堂博弈中既是同謀也是港灣，攜手在權力頂峰清洗前朝污泥。（《尚公主》預告片截圖）

有觀眾看完預告片留言指出：「最吸引人的是他們的平等感，男主靠實力登頂，女主憑實權佈局，互相搭台比盲目撒糖高級太多。」這場由雙強人設帶動的觀劇熱潮，正在各大社交平台持續發酵。