福原愛曬緊抱兵馬俑合照惹議　遭質疑「外國人特權」　網解密真相

日本前乒乓球名將福原愛暌違八個月再度更新微博，笑稱「突然想起密碼」，並曬出參觀兵馬俑的照片，其中一張與兵馬俑近距離合影的畫面，意外掀起內地網友論戰。



福原愛在發文中分享了抱著兵馬俑的畫面，引來大批內地網友熱議。

福原愛參觀了西安兵馬俑博物館，但微博曬緊抱兵馬俑照片遭質疑外國人享特權。不過留言區隨即有網友澄清，福原愛合影的其實是館內專供遊客拍照的仿製模型，並非文物真品。（微博圖片）

更多福原愛到訪西安照片：

有網友質疑：

中國人都禁止下坑合影，這是對老外的福利待遇？！

也有人警告「不要跟兵馬俑合影，他們都是陪葬品」。不過留言區隨即有網友澄清，福原愛合影的其實是館內專供遊客拍照的仿製模型，並非文物真品，任何遊客都能付費拍攝，不存在外國人特權。

據了解，福原愛此行是受鄧亞萍之邀赴西安參加「鄧亞萍盃」乒乓球賽。她發文透露，團隊原告知行程緊湊、無法前往兵馬俑，但她堅持「如果你們不去我一個人也要去」，最後趕在博物館開門前抵達排隊，如願參觀這處她「一直一直一直想去」的景點。賽後她還品嘗了biangbiang麵與肉夾饃、逛了夜市，直呼「西安我下次還要去」。

針對合影爭議，根據內地相關旅遊資訊顯示，兵馬俑博物館附近設有仿製兵馬俑拍照體驗區，遊客可走入仿製品之間合影，通常需額外付費；而秦始皇帝陵博物院對文物本體保護嚴格，嚴禁下坑或觸摸真品，即便專業團隊進入修復區也須層層審批並由專人陪同。

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