A2O LITE出道爆紅破紀錄　13歲成員OA服裝引不滿：年齡最小穿最短

韓國新人女團A2O LITE出道演出沒幾天就議論不斷，其中年齡最小的成員之一因為穿著問題引起網民熱議，不少人怒轟以她未成年的年齡穿着那麼短的服裝非常不妥。



根據《Koreaboo》報道，這名擁有美日國籍的13歲成員OA在團體出道後，一段在舞台上表演影片網上瘋傳，儘管不少網民讚賞她的專業舞蹈表現，尤其是在表演過程中就算耳返脫落後，依然能繼續演出。

A2OLITE成員OA（前）僅13歲，不少網民怒轟未成年卻穿那麼短。（X@centerahy）

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但也有人對她們的隊服感到不滿，因為OA儘管是團體內年齡最小的成員之一，所穿的裙子卻是之中最短的。

「裙子實在太短了」

「太噁心了，明明她是忙內，為什麼裙子最短？」



但也有網民認為是過度解讀，

只有你認為有問題，大家焦點都在團員們的舞蹈表現上，只有你們注意到服裝方面。

另外，該團的中國籍團員Aijing的父母也在日前被爆出因涉及拖欠員工薪資而惹上官非，甚至在微博有網民批評她的父母「有錢支持女兒發展演藝事業，卻拖欠前員工的工資」。

出道29小時即登頂MELON TOP 100

另一方面，根據《Koreajoongang Daily》報道，由SM娛樂掌門人李秀滿推出的新人女團A2OLITE剛出道就創下紀錄，出道單曲《NEON》僅用了29小時就登上韓國Melon音樂排行榜Top 100冠軍。這也是該排行榜改版以來，新人團體出道歌曲最快登頂的紀錄。

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