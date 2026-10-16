AI女團宣布懷孕退場！幕後學生認營運壓力大　編造偶像產假遭網暴

全球K-pop偶像文化席捲年輕世代，當極端追星心態結合AIGC（生成式人工智能）低門檻技術，竟演變成荒誕鬧劇。一個標榜「韓國新女團」的虛擬AI女團BABYQUEEN，日前無預警宣布成員Mity（金敏蒂）「懷孕待產」並暫停活動。幕後團隊隨後承認純屬虛構，操盤手僅為幾名熱愛K-pop的學生，因營運壓力大而編造「懷孕」讓角色退場，結果引爆公眾怒火，更令自己及家人深陷網絡暴力的泥沼。



全球K-pop偶像文化席捲年輕世代，當極端追星心態結合AIGC（生成式人工智能）低門檻技術，竟演變成荒誕鬧劇。（小紅書＠BABYQUEEN）

BABYPVSSY娛樂宣布旗下AI女團BABYQUEEN成員Mity（金敏蒂）因懷孕暫停所有活動。（小紅書＠BABYQUEEN）

未出道先「懷孕待產」 學生迷妹複製公關招數

據《新周刊》及《Newtalk》報道，BABYQUEEN於9月公開5名虛擬成員資料並預告出道。但在零作品下，官方帳號竟於10月12日公告Mity「懷孕喜訊」，將為「安心待產」暫停活動，並以第一人稱發出近500字長文，格式完全複製真人K-pop明星的公關招數。

BABYQUEEN於9月公開5名虛擬成員資料並預告出道，但在零作品下，官方帳號竟於10月12日公告Mity「懷孕喜訊」，將為「安心待產」暫停活動，並以第一人稱發出近500字長文。（小紅書＠BABYQUEEN）

疑似假懷孕真預熱 惡意炒作引爆網民怒火

發布長文僅1小時後，背後的學生團隊隨即發放新歌預告及《NextLevel》MV。該MV被指直接搬運aespa《Next Level》等頂流女團作品的音樂與片段，且BABYQUEEN此前公布的曲目亦曾與IVE作品同名，引發抄襲與炒作質疑。

韓國女團IVE。（網上圖片）

韓國女團aespa。（網上圖片）

幕後學生承認編造 無獲利卻慘遭全家網絡欺凌

幕後創作者最終發文承認造假。她們坦言自己只是幾名喜歡K-pop的女生，初衷僅是自娛自樂，因同時營運多個AI帳號壓力太大，才選用了不恰當的理由讓角色退場。創作者強調自己「沒有賺一毛錢」，並哀求網民停手：「我知道我們做錯了，請不要再這樣對我們了。」然而，事件並未因道歉而平息。幾名學生隨後遭遇嚴重的網絡暴力與身材羞辱，騷擾甚至延伸至其家人。

BABYQUEEN發放新歌預告及《NextLevel》MV預告照。

BABYQUEEN發放新歌預告及《NextLevel》MV預告照。

AIGC降低造星門檻 追星病態與倫理爭議浮現

有網民分析指出，此事件暴露出AIGC技術（即生成式AI）大幅降低了「虛擬造星」的門檻。青少年只需運用生成式AI，就能輕鬆複製K-pop的出道預熱、粉絲互動與公關話術，甚至任意改寫人設。然而，「造人容易養人難」，AI雖能降低製作成本，但人設經營仍需真人投入，當年輕人對偶像產業走火入魔，便極易引發倫理爭議。

BABYPVSSY娛樂宣布旗下AI女團BABYQUEEN成員Mity（金敏蒂）因懷孕暫停所有活動。（小紅書＠BABYQUEEN）

事實上，真人偶像亦正面臨AI濫用的威脅。據韓國媒體報道，此前曾有AI生成圖片不實地將少女時代成員允兒描繪成懷孕，SM娛樂已提告追究。當K-pop狂熱遇上不受約束的AI技術，建立傳播倫理已成社會關鍵課題。

此前曾有AI生成圖片不實地將少女時代成員允兒描繪成懷孕，SM娛樂已提告追究。（網上圖片）