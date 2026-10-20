木村拓哉工藤靜香東京遛狗被捕獲　粉絲近距離直擊：跟電視一樣帥

有網民18日在Threads發文，驚喜表示：「我是什麼超幸運的體質嗎？遇到了日本男神木村拓哉，由於太幸運了，我要發一篇文紀念！」



這名粉絲網民表示，自己原本只發在限動（限時動態），沒想到引發其他網民一陣熱議，大家有好多問題，所以一起回答：

1）對的，前面那個女生是工藤靜香！（木村的明星太太）

2）木村本人就跟電視一模一樣（非常帥）



有網民問該粉絲「怎麼發現是他的？」粉絲說，當天跟朋友搭的士（出租車）要到東京代官山蔦屋書店，快抵達時，朋友看到路邊有人在遛一隻巨型貴婦狗（貴賓犬），朋友說很可愛，叫他快點看，但此時對方已經走進一條巷子，這名粉絲只看到對方背影。

那一瞬間，粉絲感到這畫面好熟悉，「突然想起，曾在網上見過木村遛狗時被拍的背影，就跟我剛剛看見的畫面很像，不知哪來的第六感，覺得很可能是」，於是馬上上網查「木村遛狗」，才幾乎確定了就是男神無誤。

木村拓哉很愛狗，太太工藤靜香和女兒木村光希也經常在社交平台曬自己的狗狗（IG圖片）

粉絲接著說，剛好他們的車也是在那個巷口下車，決定就跟著這條遛狗路線往前走，只是，木村夫婦也已經消失在這條路上了：

我們走了一陣子都沒見着人影，正當想說放棄時，木村突然從我眼前的一間店裏走出來，真是OMG！心臟暴擊，就這樣正面清清楚楚地看到了他。

該粉絲驚喜說：

真的好幸運！木村拓哉欸！是木村拓哉欸嗚嗚嗚，我甚至想不出在他之後，像他當年這樣震動整個亞洲的人還有誰？

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】