木村拓哉搭飛機偶遇高市早苗　對方臨走前一句話讓他不禁驚呼

木村拓哉透露元旦時為電視台的特別節目出外景，與主持人明石家秋刀魚要搭機前往能登，一早到達羽田機場走到登機口時，就看到一堆維安人員，心想是不是有甚麼大人物要來，於是他和明石家秋刀魚就先登機，隨後沒多久，看到那些維安人員也全都上機。接着，首相高市早苗也出現了。



木村拓哉當時也很驚訝會與首相同班飛機，隨後首相的隨扈就過來跟他們說：

不好意思，首相想跟您打聲招呼，現在方便嗎？

因為當時他戴著口罩，坐在靠走道的座位，明石家秋刀魚坐在靠窗的位置，於是心想首相應該是想要跟明石家秋刀魚打招呼。

結果首相高市早苗真的走過來，對明石家秋刀魚說：「辛苦了。」明石家秋刀魚就回了一句：「啊啊，好喔！」

接着，首相又對他解釋說：「明石家秋刀魚和她一樣，都是奈良出身，是奈良的前輩。」木村拓哉聽了就回應：「那你們兩位都是奈良的『鄉下人』嘛。」並拉下口罩說了聲：「辛苦了。」這時首相高市早苗才認出木村拓哉，並表示：「真是像作夢一樣。」

不只如此，下飛機時，首相又在他們旁邊停了一下，說了句：「那我就先告辭了。」木村拓哉原本只是準備回一句「辛苦了」，沒想到對方突然轉過頭來說：

您的第一本寫真集，我一直視為珍寶。

說完便下了飛機，讓木村拓哉忍不住驚呼：「真的假的！？」

