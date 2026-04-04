木村拓哉形象大崩壞？拍片「伸長舌舔食」用餐　網友正反意見鬧翻

日本男星木村拓哉最近接下牛丼連鎖品牌吉野家的代言，不少人都驚呼沒想到如此天王居然接下平價餐廳的廣告，他在影片中爽快大啖牛丼的畫面也讓人深感超親民。



只是最近有網友發現木村拓哉廣告中，有一個用餐習慣實在讓人難以接受，讓網友直呼：「令人難以接受！」

木村拓哉最近接下牛丼連鎖品牌吉野家的代言，最近有網友發現木村拓哉廣告中，有一個用餐習慣實在讓人難以接受。（IG@takuya.kimura_tak）

木村拓哉拍廣告爭議畫面：

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痛快嗑牛丼超誘人 伸舌迎接食物惹反感

木村拓哉3月中接下吉野家的宣傳大使，當時廣告一出來就讓人頗驚訝，尤其他身負「名流形象」，在影片中卻大把加入紅薑、痛快開嗑牛丼，網友都直呼代言效果超好，

「看他吃得好香，我已經想去吉野家了」

「上次代言麥當勞也是，我在節食但還是好想吃！」



只是這幾天日本網路還有另一話題，原來木村拓哉張開口要吃飯時，先把舌頭伸出來準備迎接食物，讓日本民眾看了頗反感。

日本曾有網站調查，「咀嚼聲」跟「伸舌迎接食物」是當地民眾最難忍受的兩項用餐壞習慣。

更多木村拓哉照片：

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挨酸吃相如大舌頭 粉絲護航批小題大作

不少網友就炎上：

「真是本能上難以接受」

「這樣好像寶可夢『大舌頭』喔」

「用餐禮儀不佳」



只是也許多人幫木村拓哉護航，認為這些惡意網友實在小題大作，何況也不過是影片中不到一秒的動作，要不是木村拓哉大家反應也不會這麼大。

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