TXT隊長崔秀彬陷不雅照風波　粉絲列「3大致命破綻」怒揭造假真相

韓國當紅男團 TOMORROW X TOGETHER（TXT）隊長崔秀彬突然陷入網路風波！



10月19日一組疑似私人影像的不雅照片在各大社交平台瘋傳，迅速引發全球網友與 K-POP 粉絲的高度關注。然而隨著討論熱度不斷升溫，照片的真實性立刻遭到各界質疑，廣大粉絲更發揮「柯南」精神列出多處關鍵漏洞，指控該照片極可能為 AI 合成或惡意抹黑！

TOMORROW X TOGETHER（TXT）隊長崔秀彬突然陷入不雅照風波。（Instagram@page.soobin）

髮色、手部特徵全對不上！粉絲揪「三大漏洞」打臉假照片

面對網路瘋傳的照片，崔秀彬的粉絲迅速進行嚴密比對並列出三大疑點。首先，爆料者聲稱照片拍攝於2025年美巡期間，但當時秀彬的髮色與照片中人物的黑髮完全不符；其次，秀彬手臂上的生理特徵在照片中也並未出現。最後，更有眼尖網友發現照片背景中的插座樣式，與美巡當地的插座規格根本不同，諸多破綻讓照片真實性大打折扣。

業界專家指出，若照片本身為惡意偽造或AI深偽（Deepfake）產物，傳播越廣對藝人造成的名譽傷害就越大；即使真偽尚未查清，散播疑似私人影像的行為也已嚴重侵犯個人隱私權。

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網怒喊硬起來提告！粉絲要求公司嚴懲惡意造謠者保護藝人

目前相關照片仍在網路上引發激烈討論，許多粉絲已自發性發起檢舉行動，並強烈要求所屬經紀公司 BIGHIT MUSIC 採取法律手段硬起來提告，嚴懲惡意散播假訊息與合成圖的造謠者，全力捍衛藝人的名譽與權益。而經紀公司目前尚未回應。

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