《晚安大小姐》Needmorecash遭控施暴　前女友加碼公開辱罵錄音

韓國雙人團體「ASMRZ」過去因洗腦神曲《晚安大小姐》在亞洲爆紅，也曾多次赴台出席活動。29日卻爆出成員Needmorecash遭前女友指控約會暴力，不僅曾連續謾罵3小時，還涉嫌出手推擠對方肩膀等，女方更公開相關錄音。對此，經紀公司證實女方大部分指控屬實，並宣布Needmorecash暫時停止活動。



一名自稱是Needmorecash前女友的女子28日透過個人帳號爆料，聲稱在兩人交往期間曾遭受言語及肢體暴力，並公開相關錄音。錄音中可以聽見一名男子對該女子說出夾雜髒話的辱罵言詞，同時還能聽見疑似猛烈敲打周遭鐵製物體的聲響。

Needmorecash（左）曾演唱洗腦曲《晚安大小姐》暴紅，29日爆出Needmorecash遭前女友指控約會暴力。（YouTube@thekpop）

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該女子還指控，Needmorecash曾在3小時內持續對她出言辱罵，並推擠她的肩膀及額頭等，對她施以肢體暴力。此外，她聲稱Needmorecash不僅曾發表貶低上班族及其他創作者的言論，還毫不避諱地說出涉及身心障礙兒童及他人外貌的不當言論。

談到決定爆料的原因時，該女子表示，看到Needmorecash在螢光幕前一直維持很好的形象，覺得這與他真實的樣子差距實在太大。她同時指出，只希望能從對方口中聽到一句真心誠意的道歉。

只要有這句話，我原本打算把一切都忘掉、不再追究，所以也給過他很多次機會。但我始終沒有得到真正的道歉。

Needmorecash宣布停止活動 經紀公司道歉

遭受指控後，Needmorecash已刪除個人社群帳號，YouTube影片也已全部轉為非公開。他所隸屬的經紀公司NOB娛樂相關人士向多家媒體表示，本人已承認確有其事。經查證後，爆料者的主張大部分被確認為事實。

遭受指控後，Needmorecash（右）已刪除個人社群帳號，YouTube影片也已全部轉為非公開。（IG@tanaka_oishikunare）

該公司隨後發布正式聲明，表示與Needmorecash協商後，決定停止所有活動。公司並向因當事人的行為而受到傷害的人士致歉，也向一直關注該名創作者的各位及相關人士致上歉意。

Needmorecash過去曾擔任韓國男團防彈少年團（BTS）的伴舞，之後透過短影音內容逐漸累積知名度。2024年，他與Tanaka組成雙人團「ASMRZ」，以熱門歌曲《晚安大小姐》打開知名度。

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