李小冉突認去年已離婚　前夫捲2000萬債務風波　首發聲撇清關係

內地女星李小冉曾在夯劇《慶餘年》中飾演反派「長公主」，先前參加「乘風2026」（浪姐7）再度引發關注。她與製作人徐佳寧結婚11年，過去多次傳出婚變，如今又因男方捲入債務風波受到關注。



李小冉19日透過社群平台首度鬆口，證實兩人早已結束婚姻關係，並表示：

去年已離，互不牽扯，互不打擾，祝各自安好。

李小冉宣布與徐佳寧已在去（2025）年離婚。（微博@頂流剋星張姐）

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李小冉與徐佳寧因合作電視劇《來不及說我愛你》結緣，兩人於2014年6月登記結婚。婚後生活相對低調，近年鮮少公開互動，有傳聞指雙方性格屬女強男弱，加上結婚多年夫妻未生兒育女，婚姻狀況屢次引發外界揣測。先前曾有消息傳出兩人早已分居，並於2025年11月在北京辦理離婚手續，不過李小冉當時並未證實相關傳聞。

如今，隨著徐佳寧捲入約2111萬元（人民幣）債務，據了解李小冉也於去年6月退出徐佳寧關聯公司股東行列並卸任董事，時隔1年，決定親自回應婚姻狀況，證實兩人已於去年離婚，一句「互不牽扯、互不打擾」，表明雙方早已各自過新生活。

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