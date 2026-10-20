袁詠儀爆張智霖演唱會幕後秘辛　為老公跨國奔波做一事慘遭嫌棄

日前袁詠儀（靚靚）獲邀擔任內地網絡訪談節目嘉賓，分享了丈夫張智霖（Chilam）在籌備演唱會期間的幕後秘辛。她透露整個演唱會成本最高的環節非服裝造型莫屬，更爆料張智霖起初竟異想天開，提出「一套衣服穿全場」，理由是演唱會主題叫《在》，「只要大家都在場就夠」。這項提議當場被袁詠儀無情否決，她笑著吐槽：「這樣人家會以為你在騙錢！」

袁詠儀分享丈夫張智霖（Chilam）在籌備演唱會期間的幕後秘辛。（微博＠papi酱）

袁詠儀跨國奔波搶購名牌戰衣

為了丈夫可以呈現最完美的舞台，袁詠儀親自擔綱演唱會的服裝統籌。在節目中，袁詠儀逐一展示了為張智霖演唱會挑選的戰衣。其中一件極具舞台效果的藍色針織上衣更是來之不易，袁詠儀透露為了這件衣服滿世界奔波，前往英國及泰國的門店詢問均遇挫折，甚至差點因尺碼不合而放棄，最後才幸運地在香港成功購入衣服。怎料張智霖在試穿衣服時，竟當面大呼：「姐，很熱啊！」最終這件戰衣僅能用作拍攝宣傳照。

袁詠儀親自擔綱張智霖演唱會的服裝統籌。（微博＠papi酱）

最終這件戰衣僅能用作拍攝宣傳照。（微博＠到此一游影视工作室）

爆張智霖私服品味保守老土

除了藍色針織衫，袁詠儀還相中了一套剪裁俐落的粉紅色外套搭配潑墨長褲。面對極力抗拒粉紅色的張智霖，袁詠儀絲毫不理會，果斷刷卡買下。更順勢在節目中吐槽張智霖平時私服品味相當沉悶，過於保守，只偏好藍色條紋襯衫或棕色上衣。連現場主持人聽聞後也忍不住取笑張智霖眼光太過老土，直言這種顏色要是穿上舞台，簡直會跟背景融合、徹底「隱形」。

袁詠儀為張智霖果斷刷卡買下粉紅色外套。（微博＠papi酱）

不少去過演唱會現場的歌迷紛紛留言力撐靚靚的時尚眼光，大讚：「那件粉色上身好帥！好老婆！好靚靚！」。看到夫妻倆的爆笑互動，網友們更被這種「隱形糖」甜翻，感嘆：「袁詠儀對張智霖真的是事事操心，演唱會服裝都得親自安排！」

現場的歌迷紛紛留言力撐靚靚的時尚眼光。（微博＠張智霖）