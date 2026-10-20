張振朗開車深情親吻「神秘新歡」？　正印楊偲泳不呷醋反親手掌鏡

人氣小生張振朗日前於社交平台分享一段駕車「出巡」短片，片中他駕駛復古座駕，懷中更擁著一名神秘「靚女」舉止極度親暱。對方全程依偎在其胸膛享受溫柔撫摸，情到濃時張振朗更停車於路旁，俯身深情親吻，令不少網民笑指他公然「攬女」不顧正印女友楊偲泳（Renci）感受，亦有粉絲打趣調侃他邊開車邊摸毛髮「隻手好忙」。

張振朗在社交平台上載載同愛犬兜風短片。（Threads@owencheung）

畫面溫馨但惹來安全討論。（Threads@owencheung）

神秘「靚女」愛犬「秋香」極可愛

事實上，片中這位讓張振朗神魂顛倒的「神秘新歡」，正是他與楊偲泳共同撫養的西施愛犬「秋香」。張振朗當日以「靚女，車你走返轉」為題，帶同毛孩駕車兜風享受陽光。片中「秋香」一臉呆萌陶醉地躺在主人臂彎，幸福模樣融化無數網民，大家紛紛留言笑指「見到靚女真係開心」，亦不忘溫馨提醒男神駕駛時切記注意安全。這段看似「曖昧」的兜風影片，幕後攝影師正是正牌女友楊偲泳。她不但全程貼身同行記錄男友與愛犬的溫馨互動，更親自操刀後期剪接。

張振朗早前帶女友楊偲泳出席好友飯局。（IG截圖）

邊揸車邊攬狗惹爭議

不過，短片除了引來粉絲大讚溫馨，亦掀起不少道路安全與法律問題的討論。片中張振朗一邊控制方向盤，一邊伸手撫摸懷中愛犬，惹來眼利網民留言提醒他「手有啲忙」，更有人直接留言質疑：「你會唔會犯法？咁樣開車」，憂心他一邊開車一邊抱狗容易分心。事實上，在行車期間將未受妥善約束的寵物置於駕駛者膝上或懷中，除了可能影響駕駛操控、構成不小心駕駛的法律風險外（根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條『不小心駕駛』罪，最高可處罰款5,000港元及監禁6個月，並記5分），一旦發生意外亦容易傷及毛孩，不少網民藉此呼籲享受兜風樂趣之餘，亦務必將安全擺在首位。