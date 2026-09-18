視帝陳山聰酒樓登台 頂級排場不再場面冷清 張振朗護航：唔覺得

前TVB「視帝」陳山聰日前遠赴加拿大登台，於當地一間酒樓進行表演。不過，有網民發現現場未見往日「頂級排場」，彩排時場面冷清，但陳山聰依然態度專業，落力完成綵排。

視帝陳山聰酒樓登台綵排 頂級排場不再場面冷清。

陳山聰的好兄弟張振朗今日（18/9）出席無綫節目宣傳活動，被問及陳山聰到酒樓登台被指場面唏噓冷清一事，張振朗接受《香港01》訪問時表示：「神經病啦！彩排嚟㗎嘛，彩排點會有人在場啊？到正式開騷嘅時候咪有人囉！如果彩排都有人，我都會唱啦！」他更透露，正式演出時的場面其實非常熱鬧，觀眾反應極為熱烈：「你有冇睇正式開騷嗰陣？個個都衝上前圍住佢影相！」

對於有人質疑視帝身價下調、降格接酒樓騷，張振朗大讚山聰工作接不停，更笑言自己要靠對方「搵食」：「我唔覺得，你睇佢IG同小紅書，佢好多嘢做㗎！佢尋晚先請完我食飯，我希望佢多啲請我食飯啦，證明佢真係搵到錢。我哋成班兄弟都想靠佢搵食！」

否認降格 認為酒樓登台屬正常工作

被問到會否覺得在酒樓登台顯得「落魄」，張振朗表示：「點會呢，好多周年晚宴有時都會喺酒樓搞，好多年前或者不同品牌活動都會喺酒樓舉行，所以其實好正常。」

張振朗認為酒樓登台屬正常工作。（盧振輝攝）