捲私密照風波的崔秀彬是誰？防彈少年團師弟TXT出身　擁185cm長腿

韓國HYBE旗下熱門男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）隊長崔秀彬，近日意外捲入網上私密照風波。10月19日，內地社交平台微博流傳一組疑似其個人的大尺度照片與私人生活傳聞，話題迅速登頂熱搜，閱讀量衝破千萬。內地粉絲站隨後發表長文，列出包含髮色、身體特徵等5大破綻，力證照片屬AI偽造。究竟這位風波中央的韓團隊長是誰？



韓國HYBE旗下熱門男團TOMORROWXTOGETHER（簡稱TXT）隊長崔秀彬，近日意外捲入網上風波。（IG@soobin）

10月19日，內地社交平台微博流傳一組疑似崔秀彬個人的大尺度照片與私人生活傳聞，話題迅速登頂熱搜，閱讀量衝破千萬。（網上圖片）

TXT「溫柔隊長」崔秀彬背景檔案

個人資料：崔秀彬（최수빈），2000年12月5日出生於韓國京畿道安山市。

隊內定位：身兼TXT的隊長與副主唱。身高達185公分，是團內身材最高的成員，以極具親和力的笑眼與溫和堅韌的領導風格著稱，被粉絲暱稱為「溫柔隊長」。

崔秀彬2000年12月5日出生於韓國京畿道安山市。（IG@soobin）

崔秀彬身高達185公分，是團內身材最高的成員。（IG@soobin）

出道經歷：2019年3月4日，作為防彈少年團（BTS）同門師弟團TXT的第二位公開成員正式出道，首張迷你專輯《The Dream Chapter: STAR》一經推出即席捲全球多國榜單。

2019年3月4日，崔秀彬作為防彈少年團（BTS）同門師弟團TXT的第二位公開成員正式出道。（網上圖片）

主持與創作：曾擔任KBS旗艦音樂節目《Music Bank》固定MC（主持人），憑藉流利且親切的主持風格吸引大量非粉關注；同時多次參與TXT團體歌曲作詞，展示音樂創作才華，官方粉絲名稱為「MOA」。

崔秀彬曾擔任KBS旗艦音樂節目《Music Bank》固定MC（主持人）。（網上圖片）

崔秀彬多次參與TXT團體歌曲作詞，展示音樂創作才華。（IG@soobin）

頂級時尚資源：個人商業價值持續攀升，2026年9月獲義大利奢華品牌Dolce&Gabbana任命為全球品牌大使，展現出強大的國際時尚影響力。

崔秀彬2026年9月獲義大利奢華品牌Dolce&Gabbana任命為全球品牌大使，展現出強大的國際時尚影響力。（IG@soobin）

10月私密照風波始末 粉絲發起「5大破綻」AI造假

10月19日，有微博帳號發布一組疑似崔秀彬的大尺度照片，爆料者聲稱攝於2025年美國巡演期間，並伴隨同性交友軟件等傳聞。營銷號迅速轉發，話題#崔秀彬照片#登頂熱搜。內地粉絲站China Soobin Bar及TXTDailyNews隨即展開調查，列出5大破綻，並要求公司即出澄清。但截至10月20日，所屬經紀公司BIGHIT MUSIC及其母公司HYBE尚未發表官方聲明。粉絲已發起群發郵件行動，要求公司正式起訴造謠者。

10月19日，有微博帳號發布一組疑似崔秀彬的大尺度照片，爆料者聲稱攝於2025年美國巡演期間，並伴隨同性交友軟件等不實傳聞。（微博@嫂嫂你別這樣）

但截至10月20日，崔秀彬所屬經紀公司BIGHIT MUSIC及其母公司HYBE尚未發表官方聲明。（網上圖片）

行程無阻 11月澳門銀河綜藝館連唱三場

儘管網上爭議升溫，TXT的既定全球巡演行程未受影響。團體預計於11月13日至15日在首爾KSPO DOME舉行世巡《STEAL THEWIND》，並於11月16日發行第九張迷你專輯《PERFECT STORM》。緊接在11月20日至22日，TXT將第三度登陸澳門銀河綜藝館開騷，門票早前早已售罄。

儘管網上爭議升溫，TXT的既定全球巡演行程未受影響。（網上圖片）