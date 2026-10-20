網紅陳語謙乳癌化療「全身過敏發紅」　抱發燒兒哄睡淚崩：好無力

台灣網紅陳語謙2022年宣布結婚，並在隔年2月產下一女，過了一年再誕下兒子，升為二寶媽媽。



不過，現年30歲的她9月證實確診乳癌，目前正在接受化療，也持續在社群平台分享抗癌過程，而她近日再度於限時動態透露近況。

台灣網紅陳語謙（Instagram@cyc.85）

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陳語謙堅強抗癌 坦言：也會偷哭一下

陳語謙表示，生病後發現自己的優點，就是很樂觀，印象中從確診到目前哭過5次，但她不會讓自己哭太久，因為哭完睡覺會鼻塞，隔天又會眼睛腫，怕家人看到會擔心。

不過，陳語謙坦言，自己還是會難過、害怕，依然會偷哭一下。她分享最近一次情緒潰堤就在上週五，兒子突然發燒，不停哭喊媽媽，想和她一起睡覺，但偏偏自己全身過敏、又熱又癢，臉部甚至頭皮都發紅，且進行完化療這段期間白血球較低，家人也不敢讓孩子太靠近。

不捨兒哭喊媽媽 陳語謙淚崩：無能為力

「但看著他一直喊媽媽，好捨不得…還是把他抱在懷裡哄睡了」，陳語謙頓時百感交集，看著懷中睡著的兒子，她表示突然覺得很難過，很想好好照顧、陪伴身邊的人，卻發現有時候卻連這麼簡單的事情，都變得無能為力。「原來生病最難過的時候，不一定是自己身體不舒服，而是想照顧愛的人，卻發現自己也需要被照顧」。最後，她也提到，真的很感謝身邊的家人們。

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