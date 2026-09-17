網紅Pi遭性騷「被告卻判無罪」　直播崩潰「吞30包藥配酒」送ICU

33歲的韓國知名遊戲網紅Pi（파이，本名康多昷）過去曾是女團練習生，不過從2014年起，就以直播《英雄聯盟》和《絕地求生》聞名，偶爾也會放送「殺必死」的福利畫面，頗受歡迎。未料2024年Pi在搭車過程中遭到一位同車友人猥褻，然而被告A某在一審中獲判無罪，這不僅讓Pi情緒失控，在直播中當場暴哭，其父親更在17日透露Pi服用了30包藥物還配酒，目前送醫治療中。



吞30包藥配酒送醫 父親悲痛證實女兒送醫

Pi父親16日透露用Pi的直播平台透露，女兒當時服下約30包包含安眠藥、抗憂鬱藥、思覺失調症藥物及鎮定劑等藥物，還同時飲酒，

昨天宣判結果不如預期，所以好像做出了不好的選擇。

他也轉述女兒心情，表示她很抱歉讓大家擔心，自己則會以父親身分陪在女兒身邊照顧，而Pi現在仍在加護病房，粉絲也為此擔心不已。

Pi（파이，本名康多昷）曾遭友人A某猥褻，然而被告獲判無罪，讓Pi直播時情緒失控，服用了30包藥物還配酒，目前送醫治療中。（IG＠piworld0314）

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事實上，Pi在判決結果出爐後就已身心崩潰。15日她在個人SOOP頻道開直播，跟觀眾一起等猥褻案一審宣判。但得知A某獲判無罪後，她當場崩潰痛哭質問：「怎麼會判無罪？」並表示自己受到極大衝擊。直播結束後，一位曾跟Pi上過節目的饒舌歌手Kerrygan May，也轉達了她所留下「替我報仇」之訊息，相關貼文目前已刪除。

醉搭同車返家遭伸鹹豬手 德州撲克選手堅決否認

本案始於2024年9月，Pi當時跟朋友聚會喝醉，結束後她找了代駕司機要回到已經訂好的飯店。未料人醒來後，發現自己不但還在車上，而且還被另一位德州撲克選手A某上下其手、摸胸部。Pi嚇壞後推開A某，A某也落荒而逃。根據Pi的說詞，A某跟代駕司機說「我們是一起的，我會照顧她」，然後就接過車鑰匙後由他開車，還開到一處巷弄內猥褻Pi。

Pi隔天就立刻以準強制猥褻罪嫌對加害者提出告訴，並稱自己跟A某只有在一些工作場合見過幾次面，僅只是知道彼此名字的點頭之交。案件歷經約2年後，15日迎來一審判決，法院最終判A某無罪。

據悉，法院雖認定A某確有接手開車等情況，但目前沒有足夠客觀證據證明車內實際發生的事情。如今Pi在判決後情緒陷入低潮，並接受醫院治療，父親也親自出面說明狀況，引發粉絲與外界關注。

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