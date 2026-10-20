金秀賢指控橫豎研究所散播不實資訊　列30部影片要求平台永久封禁

韓國演員金秀賢此前捲入涉嫌與未成年時期已故女星金賽綸交往的傳聞，經警方調查及媒體查證後，確認相關傳聞與事實不符。屢次發布相關指控的YouTube頻道《橫豎研究所》負責人金世義，早前因涉嫌損害名譽及散播虛假資訊遭檢方起訴並予以羈押。金秀賢方面近日採取進一步行動，正式向YouTube官方提出申訴，要求永久關閉該頻道。

金秀賢此前遭指控曾與未成年時期的已故女星金賽綸交往，令演藝事業重創。（IG@bcbench）

強烈要求關閉頻道《橫豎研究所》

據韓媒最新報導，金秀賢方已正式向YouTube申訴，強烈要求平台關閉影片頻道 《橫豎研究所》。其代表律師高相祿指出，該頻道涉嫌利用AI偽造語音等不實材料發布誤導性內容；若僅刪除個別爭議片段，頻道內其他相關素材仍會對當事人造成持續的名譽損害與二次傷害，因此要求平台將整個頻道關閉。

《橫豎研究所》負責人金世義曾聲稱金秀賢曾與當時未成年的金賽綸交往6年，並指控金賽綸的死因與金秀賢逼債、施壓有關。（YouTube@橫豎研究所）

金秀賢方面亦針對性地列出30部散佈虛假消息、外洩私隱及構成威脅騷擾的影片，要求YouTube立即將其下架。其法律團隊亦已向韓國法院入稟申請禁制令，禁止該頻道繼續發布或傳播任何針對金秀賢的不實指控。

《橫豎研究所》金世義遭起訴

《橫豎研究所》此前曾針對金秀賢與金賽綸的關係發布多項指控及音訊檔案。首爾警方後續調查指出，相關爆料內容與金賽綸的離世原因無直接關聯，而該頻道聲稱由金秀賢發送的曖昧短訊，經查證後證實由另一名藝人所發。目前，該頻道負責人金世義因涉嫌損害名譽、恐嚇及網絡欺凌等罪名，正接受司法審訊。

金世義涉嫌散佈虛假信息正式遭批捕。（網上圖片）