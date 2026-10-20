江美儀過檔TVB慘遭冷落排擠當透明　壓力爆煲患驚恐症要睇醫生

近日江美儀作客YouTube節目《巴打圍爐》，除了大談圈中的人際關係，更大爆當年從亞視轉投TVB後，慘遭冷落排擠，甚至誘發嚴重驚恐症。

江美儀近日做客《巴打圍爐》。（YouTube@ChillGOOD TV）

過檔遭排擠當透明人

江美儀在節目中直指，過檔TVB後驚覺職場生態有巨大落差，連私下的正常交往都可能引來非議。最令她痛心的是，即使釋出善意，換來的卻是徹底的無視。她憶述當時慘況：「你會發覺返到公司冇人同你打招呼，係真係冇人，擦身而過完全當你透明人。」 這種連主動打招呼都被人直行直過的屈辱，讓她大受打擊。

被當透明人。（YouTube@ChillGOOD TV）

揭兩台文化差異

形成這種心理落差的根源，原來與她昔日在亞視（ATV）的經歷有關。江美儀坦言兩家電視台的工作氣氛截然不同，雖然舊東家資源相對匱乏，但同事之間卻有一份難能可貴的同舟共濟精神。她慨嘆表示：「因為我哋嗰時喺一個弱嘅電視台，大家只有一個目標，就係要做好。」 昔日充滿人情味的團隊氛圍，與後來的職場環境形成強烈反差，巨大的心理衝擊更令她無所適從。

大揭兩台派系差異。（YouTube@ChillGOOD TV）

回憶舊公司（亞視）雖然資源較弱，但大家同舟共濟目標一致。（YouTube@ChillGOOD TV）

患上驚恐症嚴重時需睇醫生

職場上的孤立無援，加上情緒日積月累的壓抑，在雙重打擊下她被確診患上驚恐症。她在節目中剖白當時的崩潰狀態：「我最嚴重嗰陣要睇心理醫生，我要食藥。我經常會覺得Why，但最大的問題是呢個『Why』，其實冇答案，發生咗就係發生咗。」 當時她甚至出現呼吸困難、失眠及手震等情況。發作時極度缺乏安全感，外出用餐時甚至不敢坐餐廳中央，只能躲在角落或包廂，盡量避免面對人群。

在排擠與壓力下誘發驚恐症。（YouTube@ChillGOOD TV）

學佛看透釋懷悟出「問心無愧」

在經歷事業低谷與情緒病折磨的同時，江美儀當時更面臨與前夫離婚的重大打擊。所幸危急關頭獲圈中好友伸出援手，當時與她合作拍劇飾演情侶的阮兆祥察覺其異樣，主動帶她前往慈山寺沉澱心靈。藉著親近大自然與接觸佛法，她才逐步走出心魔，不再執著於外界的無理攻擊與排斥，學懂放下執念，以「問心無愧」四字笑對各種流言蜚語。