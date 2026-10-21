82歲「光頭佬」麥嘉大灣區被野生捕獲　操台山話親民合照毫無架子

曾憑經典喜劇《最佳拍檔》系列中「光頭佬」一角紅遍兩岸三地的影壇泰斗麥嘉，自千禧年後全面淡出幕前，多年來鮮有公開露面。現年82歲的他日前無預警罕有現身大灣區街頭，隨即被眼利網民「野生捕獲」！一代喜劇巨匠近況曝光瞬間掀起全城集體回憶！



曾憑經典喜劇《最佳拍檔》系列中「光頭佬」一角紅遍兩岸三地。（影片截圖）

早前麥嘉回到祖籍江門台山跨界挑戰改編並主演新派諧趣粵劇《鳳閣恩仇2.0》。（小紅書＠江門美食首推官）

82歲麥嘉狀態大勇現身廣州

日前有網民在社交平台興奮發文，透露在廣州街頭巧遇麥嘉本人，激動直呼：「偶遇光頭佬麥嘉，沒有明星架子，還跟我講幾句台山話。」相中所見，麥嘉戴上俐落黑框眼鏡，身穿淺綠色休閒恤衫內搭白Tee，招牌的光頭配上一撮標誌性花白「羊咩鬚」，極具辨識度的面容讓路人一眼認出。雖然已屆82歲高齡，但他面色紅潤，面對熱情影迷要求合照更是笑容可掬、有求必應，親和力十足。

82歲精神飽滿昔日喜劇神韻不減。（抖音圖片）

麥嘉北上宣傳新派粵劇

除了廣州街頭被捕獲，麥嘉今趟北上其實另有任務。這位昔日「新藝城」掌舵人退而不休，今次親自擔任監製兼領銜主演，為新派粵劇《鳳閣恩仇2.0》造勢。深諳嶺南傳統戲曲文化的他，專程移師佛山禪城祖廟，到始建於清順治十五年（1658年）、被譽為華南現存最古老的木結構戲台佛山祖廟「萬福台」參觀。

專程移師佛山禪城祖廟。（小紅書影片截圖）

親踏戲台示範功架

當日麥嘉換上一身淺藍恤衫配卡其長褲，頭戴黑色Cap帽，站在古色古香的萬福台前，對身旁人員說道：「掂粵劇嘅人，都聽過呢個台啦！很有歷史價值嘅，所有掂粵劇嘅人，都要對呢個台係……」語畢，他摘下帽子，向着這座歷經數百年風霜的古戲台深深鞠躬，認真態度表露無遺。隨後麥嘉更興致勃勃親身踏上戲台，即場示範傳統粵劇台步，兼分享戲曲心得，以一代宗師的身段身體力行推動傳統藝術傳承。

向身旁工作人員介紹萬福台。（小紅書影片截圖）

強調萬福台歷史悠久。（小紅書影片截圖）