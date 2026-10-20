鄧兆尊爆圈中頂級「集郵女星」　通殺一至四線男星：生得好靚女

杜汶澤旗下網台「喱騷」推出全新清談節目《男人萬歲》，由著名填詞人梁栢堅、廿四味成員阿肥（陳偉雄）及貝依霖聯手主持。日前首集正式上架，邀得資深藝人鄧兆尊、音樂人馬米及男性專科治療師Able擔任嘉賓，圍繞中年男性面臨的首要危機「年齡與性慾」展開辛辣對談。向來御女有術、享盡「現代韋小寶」齊人之福的鄧兆尊，在節目中大方傳授男士處世格言，更連環大爆娛樂圈鮮為人知的桃色內幕與偷食潛規則。

鄧兆尊連環大爆娛樂圈鮮為人知的桃色內幕與偷食潛規則。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

鄧兆尊大方傳授男士處世格言。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

罕談「年齡與性慾」。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

自認靠財力拒絕「免費午餐」

現年59歲的鄧兆尊在節目中以古人追求女子的五大要訣「潘驢鄧小閒」自居，更大方與後輩分享心得。談及男女交往，他直言「便宜莫貪」，天下絕無免費午餐，主動送上門的往往代價最沉重，因此向來果斷謝絕。鄧兆尊直率剖白心聲，指自己主要靠財力吸引異性，但亦有一套嚴格的價值衡量法則：「好似對方可能睇中個四萬幾蚊嘅Chanel手袋，我會衡量四萬幾蚊，你到底值唔值呢？諗清楚都係唔好搞，算啦！自己送埋嚟嗰啲，真係要萬分小心。」當主持梁栢堅提及圈中有男星因「食粉絲」而惹禍上身時，鄧兆尊則笑言身處娛樂圈，只要外貌出眾，誘惑自然多到超乎想像：「尤其做呢行生得靚仔嘅，真係好多嘢食，食到你唔想食、甚至食到驚！」

自認靠財力衡量價值拒絕免費午餐。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

大爆圈中「集郵女星」通殺一至四線男星名單齊全

話題一轉，鄧兆尊更驚爆演藝圈內存在一名段位極高的「集郵女星」，多年來獵男無數、戰績彪炳：「你食人哋，人哋都會集郵！我哋圈入面有個集郵女星，集咗好多人，而且生得好靚女，基本上由一線、二線到三四線男星，佢全部都集齊晒，『呢個郵票我有，嗰個我又有』。」此話一出，隨即引起全場主持極大好奇，紛紛追問該女星的姓氏與背景。鄧兆尊隨即封口落閘，笑言：「唔講得啦！一講大家就一定知！」面對阿肥追問二人是否曾有合作或傳過緋聞，鄧兆尊坦承彼此曾有合作經歷，但絕無感情瓜葛，更幽默自嘲：「佢冇集我，因為嗰陣我啱啱出道，個人好瘦！」當眾人推測該女星如今應已屬資深前輩時，鄧兆尊僅大方給出唯一線索：「佢而家50幾歲喇。」引發網民熱烈猜測其真實身份。

驚爆演藝圈存在頂級「集郵女星」（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

評巨星偷食行秘道多此一舉：最緊要捨得畀「封口費」

節目尾聲談及圈中「食家」如何偷食而不著痕跡，阿肥透露曾聽聞有巨星出埠登台時心思縝密，刻意包下酒店上下兩層，自己住28樓，另一個房間則訂在27樓，待目標回房後再悄悄走後樓梯幽會，自以為神不知鬼不覺。見慣風浪的鄧兆尊對此卻嗤之以鼻，直指行秘道純屬自欺欺人：「唔好傻啦！我識大把巨星，好多影帝話帶我去蒲，話帶我行秘道、再經停車場入。但你要明白一件事，你真係去搵嗰個人的時候，嗰個人之後會同人講㗎嘛，關條秘道咩事？呢啲咪叫蠢囉！」

鄧兆尊隨後傳授自保心法，直言想在情場玩得安心無後患，關鍵在於絕不能吝嗇，甚至必須預備足夠的「封口費」以保名聲：「你畀多少少錢佢，揞住佢把口好過啦！我成日同嗰啲人講，你唔好搞咁多花巧嘢，不如大方啲畀多少少，等佢封口。你條秘道幾好行都無用，同你發生關係嗰個始終會講出去，仲會四處唱邊個差、邊個好孤寒；所以寧願畀多少少，等對方講你好話好過啦。」一番言論既現實又露骨，再度展現其看透名利場的世故作風。