HOY全新節目發佈會「新聞女神」袁思行黑白穿搭氣質爆棚成焦點

免費電視大戰再度升溫，HOY媒體昨日（20/10）於觀塘舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，隆重宣佈旗下三條免費電視頻道 —— HOY 76、HOY 77 及 HOY 78 的最新節目陣容及頻道全新走向。今次發佈會陣容鼎盛，吸引大批傳媒及市民圍觀，場面極其熱鬧！

HOY首部處境劇《你的保安李寶安》殺入8點檔：李尚正穿拖鞋對撼無綫《愛·回家之三代同糖》

今次發佈會的重頭戲，莫過於正式公佈HOY首部原創處境劇《你的保安李寶安》的播映時間。該劇將於下周一（10月26日）起，逢星期一至四晚上8時黃金時段在 HOY 77 播映，意味著將正面對撼TVB的皇牌處境劇《愛·回家之三代同糖》，可謂火藥味十足！主角李尚正、盧頌恩（妹頭）今日更無懼大戰，搞笑地以劇中保安服及拖鞋造型現身，誓要用本土幽默「搶收視」！

袁思行(白衫)被封為「新聞女神」。（盧振輝攝）

此外，HOY 77亦公佈了全日七個時段的全新節目陣容，包括多個皇牌娛樂、生活及飲食節目，實行全天候陪伴觀眾。

HOY 78新聞頻道直播升級：《中年好聲音3》占士丁丁加盟、《我要做主播》新血登場

發佈會上亦公佈了早前大熱選拔活動《我要做主播》的喜訊，當中5位優秀參加者已正式學成畢業，分別投身成為HOY的新聞主播及合約藝人。今次活動更宣佈曾入圍《中年好聲音3》六強的英籍實力派歌手占士丁丁（Dan James）正式簽約加盟成為HOY旗下藝人，令HOY的藝人團隊如虎添翼，令人期待他未來在音樂與綜藝上的發展！

「新一代新聞女神」袁思行黑白套裝亮相 推介全新《時事HOY角度》

被封為「新聞女神」的袁思行與同組主播及主持一同現身，推介全新資訊節目《時事HOY角度》，她身穿優雅的黑色連身裙、外披一件米白色精緻短外套，顯得大方得體、氣質非凡。合照總掛上招牌的溫柔笑容，展現出極具親和力的一面。

袁思行近年憑藉專業的主播形象與甜美外貌，人氣直線上升，更被不少網民封為「新一代新聞女神」。今日在現場，不論是台上的專注神態，還是台下與團隊的互動，袁思行都散發著獨特的氣場，吸睛度完全不遜於同場的女星，成為全場鎂光燈的焦點之一！

「新聞女神」袁思行黑白穿搭氣質爆棚成焦點。（盧振輝攝）

HOY媒體今日於觀塘舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會。（盧振輝攝）