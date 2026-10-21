鄺玲玲滿鑽低胸裙閃爆新加坡　 獲品牌高層簇擁穩企C位展女王氣場

現年31歲的港泰混血女星鄺玲玲（Lingling Kwong），近年憑泰國大熱GL劇《我們的秘密》爆紅晉身泰國頂尖女星之列，日前她剛與搭檔Orm完成兩場震撼曼谷的萬人演唱會，隨即馬不停蹄空降新加坡出席國際品牌活動，換上性感低胸晚裝大展神級身材，更獲品牌高層左右相伴穩坐C位，女王氣場震撼全場！



鄺玲玲（Lingling Kwong）。（X@linglingsirilak）

近年憑泰國大熱GL劇《我們的秘密》爆紅晉身泰國頂尖女星之列。（《The Secret of Us》海報）

連換兩套奢華戰袍出巡獅城

貴為各大國際頂級品牌寵兒的鄺玲玲，當日一抵達獅城便連換兩套奢華戰袍。她先以一襲灰色貼身Tube Dress亮相，米白翻領設計別具一格，將其傲人的玲瓏曲線勾勒得淋漓盡致，大方展露完美直角肩與優雅天鵝頸，低調中盡顯奢華；其後她再換上滿鑽黑色掛頸低胸長裙，滿綴的璀璨鑽飾在燈光下隱隱發光，配搭復古緞面長手套，冷艷性感風範令人窒息！在晚宴派對上，鄺玲玲更是極度得寵，直接獲安排坐在品牌大洋洲區傳播總監與品牌CEO正中間，大合照時全程穩坐絕對C位，盡顯國際巨星排場。

一襲灰色貼身Tube Dress亮相。（IG@linglingkwong）

大方展露完美直角肩與優雅天鵝頸。（IG@linglingkwong）

復古名媛氣質瞬間拉滿。（IG@linglingkwong）

美貌與氣場雙雙在線。（IG@linglingkwong）

無縫切換四國語言開播寵粉

工作之餘，向來寵粉的鄺玲玲亦在社交媒體開直播與影迷見面，精通四種語言的她無縫切換泰語、普通話及母語廣東話。提及過去兩個月的「非人」魔鬼行程，她以地道廣東話坦言：「從去武漢、紐約&巴黎時裝週，到一直不停地排練、排練、再排練，還有粉絲演唱會，就一直沒有停下來過，不過，感覺過去這將近兩個月，自己真的已經全力以赴了～很開心！」

回顧兩個月魔鬼行程，鄺玲玲：已全力以赴（IG@linglingkwong）

剖白曼谷萬人演唱會心路歷程

談及剛落幕的萬人演唱會，鄺玲玲更罕有敞開心扉，坦言自己天生性格內向，唱跳對她而言更是巨大心理關口：「發自一個內向的人內心來講，很累，但是很開心。那兩天是很開心的，只是過程很辛苦、很累，我覺得就算紐約當天來回都沒有這個演唱會累。但事實真的證明了，一樣東西是要不停重複、忍耐，一直不停去做，最後才會得到一個結果。」言談間真情流露，毫不掩飾脆弱卻又無比堅毅的敬業態度，再次俘虜大批粉絲的芳心！

鄺玲玲直言跳舞對自己而言難度極高。（微博@妳很甜_）