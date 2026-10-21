莊子璇五官愈見標緻驚變歐美混血女神　「間尺鼻」神級進化成焦點

2023年香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）當選後話題不斷，參選初期曾被網民指樣貌平平的她可謂「女大十八變」，五官線條隨年月愈見精緻。日前，莊子璇在社交平台分享了一輯唯美海邊寫真，相中仙氣滿瀉，不過其容貌的「再升級」亦再度引來網民熱烈討論，更有人驚呼她由本土港女搖身一變成為「歐美混血女神」。

莊子璇五官愈見標緻。（IG@hilary_ig）

仙氣十足。（IG@hilary_ig）

莊子璇是2023年香港小姐冠軍。（TVB）

莊子璇五官愈見精緻鼻樑筆直如間尺

莊子璇近日在社交平台上載了數張於海灘拍攝的靚相，並感性配文寫道：「黃昏之時，海的顏色太美了。」相中可見，莊子璇身穿一條淡黃色Deep V飄逸長裙，赤腳在沙灘上漫步，更對著鏡頭俏皮踢起浪花。除了招牌甜美笑容，其迷人的「直角肩」與白滑修長美腿亦一覽無遺，青春少女感滿瀉，瞬間收穫大量粉絲讚好。

不過，比起火辣身材，網民的焦點似乎更多落在莊子璇的臉部輪廓上。有眼利網民指出，她的外貌似乎再度「精雕細琢」，除了鼻翼明顯收窄，鼻樑更呈現出一條毫無起伏的直線，筆直程度被網民形容為「直過間尺」，整體輪廓立體感暴增，與當年參選港姐時的鄰家少女感相比，出現了大幅度的「神級進化」。

莊子璇容貌精緻。（IG@hilary_ig）

港女變俄羅斯混血美女？ 全靠化妝神技

未知是否受歐美風妝容及變色隱形眼鏡影響，莊子璇散發出濃厚的異國混血氛圍，隨即在討論區掀起一番論戰，不少網民留言調侃：「土生土長香港人變咗俄羅斯靚女」、「到底點樣可以進化到變外國人」。面對外界持續不斷的整容質疑，莊子璇本人過往曾多次高EQ親自澄清，笑稱全因自己化妝技巧進步「化妝品更買到破產」，並曾透露嘗試泰式妝容及接受醫美做機，加上努力減肥做Facial所致。同時亦有大批粉絲隨即為女神護航，力撐這純粹是化妝師技術與燈光角度的功勞：「依家啲化妝神乎其技啫」、「打重咗鼻影同高光」、「女大十八變，化妝技術愈嚟愈勁好正常！」