「祥嫂」朱雪梅榮休告別《十八樓C座》　入行逾半世紀從未轉行

香港商業電台長壽廣播劇《十八樓C座》在今日（21日）播出的最新一集中，劇中靈魂人物、於灣仔「周記茶餐廳」後欄洗碗的「祥嫂」正式向街坊道別，交代將返回鄉下陪富婆堂家姐享受人生。這不僅是劇中角色的告別，更意味著飾演「祥嫂」的資深播音員朱雪梅正式榮休，結束其長達數十載的廣播生涯。

商業電台廣播劇《十八樓C座》播音員，（左起）金剛、陳慕賢、朱雪梅、伍甄琪、馮志豐。（鄭子峰攝）

朱雪梅榮休告別《十八樓C座》

在今日播出的劇情中，周記茶餐廳上下雖對「祥嫂」能夠享福感到替她開心，但亦難掩不捨之情。「周老闆」叮囑道：「皇后，如果你喺上面住到悶，想幾時返嚟，咪返嚟囉。周記咁多年嚟，你都一直幫手撐住。我仲記得，由觀塘茶水檔開始，你就一直幫我，我都冇親口同你講聲多謝！記住啦，你幾時返嚟，周記都有你碗飯食。」而「祥嫂」亦深情回應：「多謝咁多位街坊，多謝老周。我咁多年做你頂心杉，你都冇炒鬼咗我。多謝！多謝大家！」簡單幾句對白，道盡了街坊之間數十年來患難與共之情。

朱雪梅榮休正式告別《十八樓C座》。（《十八樓C座》截圖）

朱雪梅一生奉獻廣播界

朱雪梅自1980年代中期加入《十八樓C座》，她塑造的「祥嫂」形象生動貼地、性格鮮明，成為無數香港人的集體回憶。朱雪梅早在商台尚未開播前便已入行，廣播生涯至今已長達55年以上，由跑龍套做起，一步一腳印憑實力成為當家播音員。她曾感性地表示，自己「一生從未做過第二行」，將整個人生與心血全數奉獻給了廣播界。由於聲線沉穩粗厚，朱雪梅從十多歲起便一直被安排飾演「阿媽」或「阿嬸」角色，她起初難免感到失落。幸得前輩一句「鮮花也要綠葉扶持」點醒，讓她豁然開朗。此後，她更自豪地笑稱：「凡是在商台演過話劇的播音藝員，幾乎都做過我的兒女。」

朱雪梅自1980年代中期加入《十八樓C座》。（圖片來源：商業電台）

朱雪梅戲外藝術造詣非凡

雖然劇中的「祥嫂」設定為大字不識一個，但現實中的朱雪梅卻多才多藝，精通水墨國畫，過去曾多次獲香港房屋協會邀請親筆題字作畫，為豬年及牛年設計賀年利是封。除此之外，朱雪梅也是一位重情重義的廣播人。她曾回憶在1970年代，自己曾決定離開商台轉投佳藝電視學配音。當時商台創辦人何佐芝溫和地叮囑她：「想學東西就去吧，要是覺得做得不滿意、不順心就回來吧！」結果佳視僅兩個月後便倒閉，陷入彷徨的朱雪梅才發現何生早已安排她重返商台娘家，這份恩情讓她銘記一生。

隨著「祥嫂」告別周記茶餐廳，朱雪梅亦正式卸下播音工作。她用聲音陪伴了幾代香港人的成長，見證了這座城市的時代變遷，其溫暖而接地氣的聲音，將永遠留在廣播歷史與聽眾的心中。