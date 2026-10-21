黃心穎遠赴雲南大理歎慢活　街頭遇音樂壁畫隔空放閃冧老公

獨立歌手黃心穎（Jacqueline，前無綫電視藝員）早前遠赴雲南大理，為好友的婚禮送上祝福後，特意留在當地展開一趟慢活之旅，享受專屬的私人時光。日前她在社交平台大曬多張極具文青氣息的打卡靚相，相中可見她卸下華麗裝扮，以純白T恤外搭藍色針織毛衣及牛仔長褲的休閒造型上陣，寫意地穿梭於大理古韻十足的街巷與傳統紮染工作坊之間，渾身散發著輕鬆自在的度假氛圍。

大曬文藝氣息靚相。（IG@jacquelinebwong）

參觀洱海。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎享受大理慢活。（IG@jacquelinebwong）

睹卡通樂隊壁畫隔空冧老公

在這趟洗滌心靈的旅程中，黃心穎亦不忘隔空向RubberBand鼓手老公「泥鯭」（黎萬宏）大派閃光彈。當她行經一幅繪有數個卡通人物組樂隊合奏的特色壁畫時，隨即被深深吸引。她更刻意彎下身子、對著牆上畫作擺出趣怪扁嘴表情，並幽默配文寫道：「Looks like someone.（看起來很像某人。）」巧妙地借音樂壁畫暗指身為音樂人的老公。即使隻身在外地飽覽美景，依然時刻惦記著另一半，曲線放閃可謂相當恩愛黏人。

隔空冧老公（IG@jacquelinebwong）

化身大細路花海蕩鞦韆

除了隔空傳情，向來熱愛小動物的黃心穎更趁機走入大自然親親毛孩。她在郊外與當地的狗狗零距離熱情互動，情到濃時更忍不住嘟起嘴巴與狗狗深情對望，畫面極度溫馨有愛。心情大靚的她隨後又化身「大細路」，在花海中的大樹下愜意地蕩起鞦韆，對著鏡頭綻放無憂無慮的燦爛笑容，徹底放下生活繁囂，盡情沉醉於大理如詩如畫的湖光山色之中，樂而忘返。