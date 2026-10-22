孫藝珍曬日本橫濱旅行照被嘲「像大媽」　網民抱不平反擊外貌審判

南韓演員孫藝珍10月18日分享日本橫濱旅行照，從遊樂設施、海邊散步到逛雜貨店，畫面充滿難得的放鬆感。她以舒服自在的休閒私服入鏡，卻意外引來部分網友挑剔穿搭，也讓留言區出現「明星私下穿什麼，究竟該不該被評論」的兩派討論。



孫藝珍近況如何？

孫藝珍在Instagram曬出多張橫濱照片，僅寫下「祝大家有個美好的週日」，沒有多做旅程說明。照片中，她有時坐上遊樂設施高舉雙手、笑得相當開心；有時則戴著太陽眼鏡，在海邊、摩天輪與雜貨店前留下自然身影。

孫藝珍分享日本橫濱旅行照，卻意外引來部分網友挑剔穿搭。（IG@yejinhand）

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這趟旅行的服裝以舒適為主，包括黑色上衣搭牛仔褲，以及寬鬆運動衫、長褲與球鞋等基本單品。有韓媒指出，她部分造型也加入日本品牌的層次單品，並非刻意走紅毯式的精緻路線，而是明顯以方便出遊為優先。

不過照片曝光後，仍有少數留言批評她「今天穿搭又失手」、「為什麼這樣穿出門」，甚至出現帶有外貌攻擊意味的說法。另一派網友則替她抱不平，認為「私服怎麼穿關你什麼事」，更直言放假出遊本來就不必隨時維持華麗造型。韓媒也將這波反應形容為，原本輕鬆的日常分享，被過度延伸成穿搭與外貌評分。

孫藝珍2022年與玄彬結婚，同年迎來兒子。她近來因Netflix韓劇《挑情醜聞》回歸螢幕，行程與私下近況都受到關注。這次橫濱照真正留下的重點，原本只是她脫離工作、自在享受週末的幾個片段。

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