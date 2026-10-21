王鄭浚仁首任器官捐贈推廣大使　見證亞洲健兒活力直呼感動

由中國香港移植運動協會主辦，「第六屆香港移植及透析人士運動會」2026日前在將軍澳運動場舉行大會典禮，大會邀請了歌手王鄭浚仁首度以「器官捐贈推廣大使」身份參與是次活動。今屆運動會匯聚來自本港、內地及海外共6個國家及地區、近500名參加者，讓移植及透析人士透過體育競技展現活力與堅毅，促進跨地域交流，成為亞洲區別具意義的體壇盛事。

第六屆香港移植及透析人士運動會於將軍澳揭幕，王鄭浚仁首度以推廣大使身份亮相。（公關提供）

以歌聲與實際行動為一眾跨越逆境的生命鬥士注入力量。（公關提供）

王鄭浚仁首度以器官捐贈推廣大使身份參與 親證運動員堅毅精神

中國香港移植運動協會器官捐贈推廣大使王鄭浚仁出席大會典禮，並於現場深情獻唱，親身感受一眾移植及透析運動員在賽場上展現的堅毅與活力。王鄭浚仁表示：「很榮幸第一次參與中國香港移植運動協會舉辦的運動會，見證來自亞洲不同地區的運動員比賽。親眼看到他們在比賽中展現堅毅及活力，能夠在現場為他們打氣，是一件十分美好的事情。我覺得自己能夠參與其中，別具意義。」

王鄭浚仁首度以器官捐贈推廣大使身份參與。（公關提供）

首度獻唱《Relay of Life》 以歌聲傳遞大愛與希望

除了親身為運動員打氣，王鄭浚仁亦首次在來自不同國家及地區的運動員面前獻唱大會主題曲《Relay of Life》，以音樂傳遞生命的力量與希望。他分享道：「今次能夠在那麼多來自不同地方的運動員面前獻唱《Relay of Life》這首主題曲，大家透過大愛展現一份希望，令我很感動。」王鄭浚仁謙稱自己沒有太多專長，只希望透過唱歌，將這份希望與訊息傳遞出去，讓更多人感受到當中的意義。他亦表示，「看到不同人士群策群力、各司其職，共同推動中國香港移植運動協會的工作，並期望藉此喚起更多公眾對器官捐贈的關注，鼓勵大眾以實際行動支持相關工作，令我深受感動。」大會典禮亦安排醫學界嘉賓勉勵致辭、霹靂舞表演、森巴鼓隊演出及「Legacy Walk」起步儀式，節目豐富，現場氣氛熱烈。