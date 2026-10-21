NewJeans疑私下合體聚舊？Danielle墨爾本新片藏線索惹粉絲猜測

韓國人氣女團NewJeans自爆發合約風波以來，成員動向一直是外界焦點。近日Danielle在個人頻道公開於澳洲墨爾本度假的生活短片，鏡頭雖以記錄個人慢活日常為主，但眼利的粉絲卻在片段中逐格尋寶，發現多個疑與隊友私下同遊的蛛絲馬跡，引起熱議。



Daniell上載於澳洲墨爾本度假的生活短片。（YouTube@Danielle Marsh）

疑到訪Hanni墨爾本老家

在發布的名為「墨爾本的姊妹們」的短片中，眼利的Bunnies（粉絲暱稱）化身網絡偵探。片中Danielle到訪一處住宅並與小狗玩耍，隨即有粉絲認出該隻小狗與成員Hanni曾公開過的愛犬如出一轍。考慮到Hanni自幼在墨爾本長大，網民紛紛推斷拍攝地點正是其澳洲老家；背景更隱約傳來極疑似Hanni的招牌笑聲，令秘密同遊的說法更添可信度。

有粉絲指出該小狗是Hanni的愛犬。（YouTube@Danielle Marsh）

海邊身影惹猜測

網民亦在海邊畫面及Danielle吃雪糕的鏡頭中，捕捉到背影身形神態極似Minji與Hyein的同行者。而在眾人互相道別的片段中，現場收音錄得疑似Minji說「Bye」的聲音，背景隨後傳來一把神似Hyein的聲線用韓文大叫「姐姐～」。Danielle除上載影片外，又公開了一張5人各拿一支雪糕的照片。接二連三的微細線索，引來粉絲不斷反覆重播畫面，試圖找出全員合體的蛛絲馬跡。

同行者的背影身形神態被指極似Minji與Hyein。（YouTube@Danielle Marsh）

曬出的一張「5支雪糕」照片。（IG@dazzibelle）

成員去向備受矚目

回顧NewJeans此前因與經理人公司ADOR發生專屬合約糾紛，經歷了宣告解約及活動停擺的漫長過渡期，各成員隨後的動向亦成為傳媒焦點。儘管片段中並未證實全員同行，但這段疑似私下聚首的短片，已足以勾起廣大粉絲對五人真實交情與未來動向的強烈好奇。