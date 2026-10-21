TWICE隊長志效親筆信宣佈離巢　告別21年老東家JYP自立門戶開公司

韓國人氣女團TWICE迎來第二次續約期，繼成員定延與彩瑛早前宣布離巢後，隊長志效亦正式宣布告別效力長達21年的JYP娛樂，自立門戶做老闆。不過她同時向粉絲派定心丸，強調未來仍會繼續TWICE的團體活動。



志效是TWICE隊長。（IG@_zyozyo）

告別21年JYP感謝公司長久栽培

志效透過親筆信向大眾宣布離巢消息，坦言由童年、青春期到成年，人生大部分時間都在JYP度過。她在信中感性致謝JYP娛樂長久以來的陪伴與栽培，成就了今天的自己。同時亦公開了年幼時期唱歌和跳舞的珍貴片段，回顧一路走來的成長歷程。

志效親筆信宣布離巢。（IG@_zyozyo）

直言從童年、青少年時期到成年大部分時光都是在JYP度過的。（IG@_zyozyo）

公開了數段年幼時期在JYP的珍貴片段。（IG@_zyozyo）

感謝JYP長久栽培。（IG@_zyozyo）

創立新公司EMITHAUS

對於未來的發展方向，志效選擇跳出熟悉的環境，宣布成立新公司「EMITHAUS」。她透露公司名稱取自「發散」（EMIT）之意，期望能藉此發掘自己更多未知的可能性，未來會以更慎重及負責任的態度面對各項新挑戰。

成立新公司「EMITHAUS」。（IG@_zyozyo）

承諾TWICE不解散未來繼續同台演出

對於粉絲最關心的團體去留問題，志效明確表示離開JYP並不代表退團：「TWICE是我生命中不可或缺的珍貴部分。」她承諾未來依然會與成員並肩作戰、合體同台演出。最後，她特別感謝粉絲「ONCE」過去11年來的信任與支持，約定未來會繼續以出色的表現回報大家。