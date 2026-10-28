全球9位高顏值單身王子盤點！從丹麥Dior男模到比利時188軍校王子

告別童話故事，現實世界中真的存在兼具頂級顏值、巨額家財與高學歷的白馬王子嗎？原來是有的！全球各國王室與名門貴族中，新一代年輕成員不僅承擔王室公務，更在時尚、體育及商業領域大放異彩。以下精選9位來自丹麥、荷蘭及英國等名門單身王子與貴族天菜，揭開這群現實版白馬王子的夢幻背景。



1.丹麥王室模特兒：蒙珀扎伯爵尼古拉（Count Nikolai of Monpezat）

尼古拉（又譯：尼古拉伯爵）是丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）的姪子，在丹麥王位繼承順位中排名第六。憑藉憂鬱氣質與深邃五官，很早便被國際模特兒公司簽下，曾登上Dior、Burberry等頂級時裝展天橋，曾赴澳洲升學，現活躍於巴黎時裝界。

尼古拉（又譯：尼古拉伯爵）是丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）的姪子，在丹麥王位繼承順位中排名第六。（IG@nikolaitildanmark）

尼古拉憑藉憂鬱氣質與深邃五官，很早便被國際模特兒公司簽下。（IG@nikolaitildanmark）

2.丹麥未來君主：克里斯蒂安王儲（Crown Prince Christian of Denmark）

21歲的克里斯蒂安王儲作為腓特烈十世國王與王后瑪麗（Queen Mary）的長子，是丹麥王位第一順位繼承人。在完成東非野生動物保育計劃後，他已全面參與王室公務並接受嚴格軍事訓練，展現莊重有力的未來君主風範。

21歲的克里斯蒂安王儲作為腓特烈十世國王與王后瑪麗（Queen Mary）的長子，是丹麥王位第一順位繼承人。資料圖片。（路透社）

3.英國王室貴族：亞瑟查特（Arthur Chatto）

身為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯：伊莉莎白二世）妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的外孫，亞瑟查特擁有英國王位繼承資格。他畢業於愛丁堡大學，曾作為英軍皇家海軍陸戰隊隊員接受嚴格訓練，熱愛划船與健身，展現精壯體格，被外界譽為陽光爆棚的王室硬漢。

身為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯：伊莉莎白二世）妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的外孫，亞瑟查特擁有英國王位繼承資格。（IG@artchatto）

4.身高188厘米比利時王室：加布里埃爾王子（Prince Gabriel of Belgium）

加布里埃爾王子是菲利普國王（King Philippe）的長子，位居比利時王位第二繼承順位。據路透社（Reuters）報道，身高超過188厘米的他目前就讀比利時皇家軍事學院，主修社會與軍事科學，身穿制服的高挑挺拔身材堪稱歐洲皇室的顏值擔當。

加布里埃爾王子是菲利普國王（King Philippe）的長子，位居比利時王位第二繼承順位。（IG@hrhgabrielofbelgium）

據路透社（Reuters）報道，身高超過188厘米的他目前就讀比利時皇家軍事學院，主修社會與軍事科學。（IG@hrhgabrielofbelgium）

5.西班牙陽光運動員：保羅烏丹加林（Pablo Urdangarin）

保羅烏丹加林是西班牙克莉絲蒂娜公主（Infanta Cristina）的次子，王位繼承順位排名第九。不同於傳統政商路線，他是一名職業手球運動員，效力於西班牙甲組手球聯賽，賽場上的陽光運動員形象吸引無數粉絲，私下生活照展現極高的人氣活力。

保羅烏丹加林（Pablo Urdangarin）現時是一名職業手球運動員，投身於西班牙甲組手球聯賽。（歐洲手球總會（EHF）圖片）

6.荷蘭王室：克勞斯･卡西米爾伯爵（Count Claus-Casimir）

克勞斯･卡西米爾伯爵身為荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）的姪子，位列荷蘭王位第六順位繼承人。畢業於歐洲知名ESCP商學院的他，不依賴王室頭銜，早於十幾歲便展露商業頭腦，與合夥人共同創立潮流球鞋轉售平台「Gravity Concept」，成為歐洲少數年紀輕輕便創業的王室青年。

克勞斯･卡西米爾伯爵身為荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）的姪子，位列荷蘭王位第六順位繼承人。（IG@clausvanoranje）

克勞斯･卡西米爾伯爵畢業於歐洲知名ESCP商學院，早於十幾歲便展露商業頭腦，與合夥人共同創立潮流球鞋轉售平台「Gravity Concept」。（合照右）（IG@clausvanoranje）

7.約旦王室：哈西姆王子（Prince Hashem of Jordan）

哈西姆王子是國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）與被譽為「中東黛安娜」的拉妮亞王后（Queen Rania，又譯：蕾妮亞王后）之次子。繼承了母親的優雅基因與父親的英氣，畢業於國王學院後即接受軍事訓練，濃眉大眼的深邃氣質極度高貴。

哈西姆王子是國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）與被譽為「中東黛安娜」的拉妮亞王后（Queen Rania，又譯：蕾妮亞王后）之次子。（IG@prince.hashemm）

哈西姆王子畢業於國王學院後即接受軍事訓練，濃眉大眼的深邃氣質極度高貴。（IG@prince.hashemm）

8.盧森堡王室：加布里埃爾王子（Prince Gabriel of Nassau）

加布里埃爾王子是盧森堡（Luxembourg）路易王子（Prince Louis）的長子，保有拿騷王子（Prince of Nassau）的頭銜。長相清秀優雅的他曾在英國接受名校教育，氣質隨性而不失皇家體面，私服穿搭亦極具質感。

加布里埃爾王子是盧森堡（Luxembourg）路易王子（Prince Louis）的長子，保有拿騷王子（Prince of Nassau）的頭銜。（IG@gabriel_denassau）

加布里埃爾王子是盧森堡（Luxembourg）路易王子（Prince Louis）的長子，保有拿騷王子（Prince of Nassau）的頭銜。（IG@gabriel_denassau）

長相清秀優雅的加布里埃爾王子曾在英國接受名校教育，氣質隨性而不失皇家體面，私服穿搭亦極具質感。（IG@gabriel_denassau）

9.西班牙王室：菲利佩胡安弗洛伊蘭（Felipe Juan Froilán）

菲利佩胡安弗洛伊蘭是西班牙前國王胡安卡洛斯一世（Juan Carlos I）的外孫，在王位繼承順位中排名第五。完成商業課程後，他以阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi，又譯：阿布達比）為據點，在國際能源機構累積職業生涯，展現獨特的中東商務精英氣場。